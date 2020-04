Hai distrutto parecchi zoom… Eva Henger senza reggiseno, regalo da quarantena per i suoi seguaci (FOTO)

Eva Henger continua la sua quarantena da bollino rosso tra le mura domestiche. Tra immagini del passato che la riportano ai tempi in cui era attrice, l’ex porno diva sta davvero facendo perdere la testa a tutti i suoi seguaci. Da alcuni giorni, infatti, si è soffermata su alcuni servizi fotografici molto osè

47 Anni e un fisico da urlo, Eva Henger non ha nulla da invidiare nemmeno ad una ragazzina. Bella, sexy ed intrigante, la madre di Mercedes questa volta si è davvero superata.

Eva Henger avvolta dai ricordi

Eva Henger come del resto tutta l’Italia è costretta a restare a casa. Insieme a suo marito, la donna trascorre le proprie giornate, tra allenamento e cucina, sperando che presto si ritorni alla vita normale. L’ex porno diva, come spesso ha rivelato sui social non vede l’ora di tornare al mare e partire per la meravigliosa cittadina araba Skarm El Sheik.

In questi giorni di quarantena anche Eva Henger ne approfitta per stringere di più il legame con il suo pubblico. E proprio come le sue colleghe regala dirette e a intervista via web. La madre di Mercedes sembra aver fatto un patto con il diavolo. Infatti, dando uno sguardo alle sue immagini del passato non è mai invecchiata anzi ogni giorno diventa sempre più bella e uno dei suoi ultimi post è la conferma di ciò che abbiamo appena detto.

L’attrice pubblica un servizio fotografico molto bollente

Eva Henger ha un profilo Instagram molto attivo attraverso il quale pubblica spesso scatti bollenti molto interessanti. Il suo ultimo post è proprio di quella categoria. Si tratta di un vecchio servizio fotografico che riprende il meglio dell’ex porno diva. La vediamo in varie pose tra cui alcune anche a seno nudo tra gli alberi.

Le sue curve da capogiro e il suo sguardo ammiccante hanno praticamente mandato in delirio il pubblico maschile e in tanti le hanno fatto i complimenti “ricordando i vecchi tempi”. Nel giro di pochissimo tempo la foto ha conquistato il web e molti le hanno lasciato un commento di apprezzamento.