Cristian Imparato in quarantena con il fidanzato: le sue dichiarazioni

Cristian Imparato sta affrontando questo difficile periodo in casa con il suo nuovo fidanzato. Ecco tutti i dettagli e le ultime dichiarazioni dell’ex gieffino

GF 16: Cristian Imparato ‘in quarantena’ con il fidanzato

Abbiamo conosciuto Cristian Imparato già da quando era un dodicenne che amava cantare. Infatti, è il ragazzo prodigio che ha vinto la prima edizione di Io Canto condotto da Gerry Scotti. La sua interpretazione di Adagio di Lara Fabian è ancora ricercatissima nel web.

Il ragazzo, a distanza di anni, è tornato in tv, prima nei programmi di Barbara D’Urso per difendersi dagli attacchi di ipotetici interventi estetici, poi come concorrente del Grande Fratello 16. In quell’occasione, Cristian ha confessato la sua omosessualità e anche i suoi interventi estetici ed è stato grande protagonista.

Il motivo? Lo scontro con Michael Terlizzi, in quanto Cristian ha ipotizzato che potesse essere gay anche lui. Tutto passato, anche se Cristian e Michael non si parlano più. Oggi, dopo una delusione in amore vissuta con Davide Vitale, è felice accanto ad un altro ragazzo, Patrick Picello, con il quale sta trascorrendo questo periodo difficile per tutta Italia.

L’intervista

Cristian e Patrick sono usciti allo scoperto il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, in cui su Instagram hanno dichiarato il loro amore. Inizialmente hanno vissuto la loro relazione a distanza. Infatti, Cristian vive a Palermo e Patrick a Chivasso, in provincia di Torino, dove ha un negozio di tatuaggi. Oggi, tuttavia, i due ragazzi hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme, anche per conoscersi meglio.

Cristian ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 e ha raccontato di essere molto fortunato, nonostante questo periodo drammatico. Infatti, ha deciso di rimanere in isolamento con il suo fidanzato perché per lui era fondamentale la sua vicinanza per la sua serenità. In questo modo riusciranno anche a capire quanto è forte il sentimento che li lega. (Continua dopo la foto)

Nel frattempo Cristian sta cercando di essere di supporto a chi è costretto a rimanere a casa da solo lontano dalle persone che ama. Per questo fa continue dirette sui social, non solo per un intrattenimento musicale, come tanti suoi colleghi, ma anche per mostrare quello che si può fare nella propria abitazione per passare il tempo. Quando tutto sarà finito terminerà il trasloco e si concederà una bella vacanza a Parigi con Patrick. Voi che cosa ne dite di questa coppia?