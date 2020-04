Lorella Cuccarini a forte rischio a La vita in diretta: incombe l’ombra di una collega Rai

Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta?

Ebbene sì, Lorella Cuccarini dopo la fine di questa stagione televisiva potrebbe dire addio a La vita in diretta. Stando ad alcuni rumors che circolano in rete la soubrette romana approdata nel rotocalco di Rai Uno solo lo scorso settembre, a giugno potrebbe salutare il collega Alberto Matano.

Alla base di questa decisione ci sono una serie di motivazioni e di questioni irrisolte. In primis gli ascolti poco soddisfacenti anche se nell’ultimo periodo, visto l’emergenza Covid-19 c’è stato un leggero incremento rispetto alla concorrenza. Ma andiamo a vedere cosa circola in rete.

Tensione con il giornalista Alberto Matano?

Nonostante Lorella Cuccarini per anni è stata definita ‘la più amata degli italiani’, la sua conduzione de La vita in diretta non convince affatto. Lo storico format di Rai Uno, infatti, sin dallo scorso autunno viene prontamente battuto da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Questi risultati poco edificanti, stando a delle voci che circolano in Rai, avrebbe provocato delle tensioni e fratture tra lei e il collega Alberto Matano.

Sembra rivedere la setta cosa capitata lo scorso anno ma i soggetti erano Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Inoltre, stando a delle indiscrezioni, la soubrette romana non avrebbe per niente gradito la divisione dei blocchi all’interno della trasmissione, con una netta divisione fra lei e l’ex volto del Tg1.

Lorella Cuccarini sostituita dalla collega Serena Bortone?

Ora però, stando ad alcune voci che circolano insistentemente su internet, Lorella Cuccarini potrebbe essere presto all’addio. Infatti, al posto suo a La vita in diretta potrebbe arrivare una sua collega Rai, ovvero Serena Bortone. Quest’ultima è una giornalista e conduttrice televisiva, attuale padrona di casa di Agorà sulla terza rete della tv di Stato.

Quindi la decisione dei vertici di Viale Mazzini potrebbero indirizzare lo storico rotocalco ad una versione sempre più giornalistica e sull’attualità. E la Cuccarini che fine farà? I dirigenti della tv di Stato potrebbero affidarle un nuovo format. Non resta che attendere i prossimi mesi.