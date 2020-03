Emily Ratajkowski: auguri all’Italia colpita dal Coronavirus

Emily Ratajkowski fa gli auguri di pronta ripresa all’Italia affinché si riprenda dal Coronavirus

In questo momento così delicato e molti divi internazionali ci stanno lanciando messaggi solidali. Tra questi la bellissima Emily Ratajkowski, forse la donna più sognata dagli italiani. Influencer, top model e pure attrice, nata a Londra ma cresciuta in California, per lavoro e per piacere ha visitato in lungo e in largo il Belpaese, da cui ne è rimasta folgorata.

Dopo aver scavato nella galleria delle fotografie scattate durante i suoi viaggi, Emily Ratajkowski ha pubblicato uno splendido tour delle nostre località nelle sue Instagram Stories. Da Milano alla Puglia, la selezione è alquanto suggestiva, un messaggio di sostegno nella lotta contro il Coronavirus.

Tra i posti preferiti al mondo

Mentre siamo in ginocchio, falcidiati dalla pandemia, tante star stanno spedendo negli ultimi giorni messaggi ricolmi d’affetto all’Italia, tra cui pure la scrittrice J.K. Rowling. Già, l’autrice della saga di Harry Potter ci sprona a non arrenderci, a non gettare la spugna, a seguire gli avi, che hanno resistito anche nelle peggiori calamità. E questa è una di quelle.

Emily Ratajkowski dedica un pensiero alla nostra Nazione sul social fotografico. La mente è qui con noi, con uno dei posti da lei preferiti nel mondo. Si dichiara fortunata ad avervi potuto passare un po’ di tempo. Oltre alle apparizioni sul piccolo schermo, ospite per esempio di E Poi C’è Cattelan, lo show presentato da Alessandro Cattelan su Sky Uno.

Emily Ratajkowski supporta il tricolore

La pagina personale è tappezzata di foto personali, testimonianti varie esperienze vissute nel corso degli anni, in modo da onorare e celebrare una realtà che ha al momento il cuore infranto. Pur fisicamente distante, Emily Ratajkowski supporta il tricolore. Dunque, la modella di fama globale ha pubblicato una carrellata di paesaggi mozzafiato, mete prese d’assalto dai turisti stranieri di anno in anno. Mete quali Firenze, Cinque Terre, Porto Ercole, Ravello, Positano, Umbria.

Il colpo d’occhio generale è straordinario e ci ricorda, in un periodo talmente buio, quanto siamo fortunati ad abitare lungo la penisola. Alla peggiore tempesta succede sempre il sorgere del sole. Facendo appello all’originalità pure EmRata lo insegna, sulle passerelle a Milano nella tradizionale Fashion Week, in giro in motorino per le vie di Roma, in Puglia davanti ai trulli, in sella a una moto d’acqua in Sardegna e dinnanzi a una invitante pizza di nuovo nella Città Eterna.