Uomini e Donne non si ferma, l’annuncio di Raffaella Mennoia: gioia per i fan

A causa del Coronavirus, molti programmi sono stati costretti a fermarsi, tra cui il talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Attraverso le IG Stories di Raffaella Mennoia, però, è spuntata una notizia che potrebbe sollevare il morale dei fan di Uomini e Donne.

In questi giorni, infatti, la caporedattrice ha detto spesso di essere agli studi Elios, mostrando anche l’interno della struttura nella quale vengono registrati alcuni programmi Mediaset. Considerando che quasi tutto è fermo, però, i fan le hanno domandato cosa ci vada a fare. Ebbene, scopriamolo subito.

L’annuncio su Uomini e Donne

Nelle ultime Instagram Stories, Raffaella Mennoia ha fatto un po’ di chiarezza su alcuni programmi, tra cui Uomini e Donne. La caporedattrice ha chiarito che, nonostante le riprese siano state sospese, la produzione sta continuando a lavorare. Ma cosa ci sarà da fare se tutto è bloccato? La risposta è molto semplice: i cast. Ebbene si, il braccio destro della De Filippi ha detto di essere all’opera con le selezioni dei futuri protagonisti del talk show e di Temptation Island.

In questi giorni così particolari, la redazione divisa in due blocchi, ciascuno dei quali si occupa di un programma specifico. In particolar modo, si stanno effettuando i casting, naturalmente telefonici, con tutte le coppie che vorrebbero prendere parte alla prossima edizione del reality show incentrato sulle tentazioni e non solo. Si stanno svolgendo anche le selezioni per i futuri tronisti e corteggiatori.

Raffaella Mennoia rassicura i fan

Raffaella Mennoia, dunque, ci ha tenuto a chiarire che Uomini e Donne, programma che tiene a cuore più di tutti, non si ferma, nonostante tutto. Proprio per tale ragione, ha esortato tutti i suoi fan a continuare a tenersi in contatto con lei e con tutti i membri del cast qualora sentano la necessità di fare comunicazioni o ricevere informazioni sui vari show.

Inoltre, in questo periodo è ancora in corso la diciannovesima edizione di Amici. Pertanto, dietro le quinte c’è ancora molto fermento e movimento. Ad ogni modo, la Mennoia ci ha tenuto a chiarire che tutto si sta svolgendo secondo le norme sanitarie imposte dal governo, pertanto i ritmi sono molto più lenti e diversi dal solito.