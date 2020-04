“Ha dei seri problemi…”: Maria de Filippi vuota il sacco, Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?

La sospensione del dating show Uomini e Donne per il Covid-19

Nonostante ha a disposizione alcune puntate inedite di Uomini e Donne, Maria De Filippi un paio di settimane fa ha deciso di sospendere la programmazione del dating show. C’è da sottolineare che la cancellazione sarebbe arrivata comunque per il decreto Codiv-19 dello scorso 4 marzo 2020.

Quindi finché non rientrerà l’emergenza sanitaria nel nostro Paese non si potranno registrare i nuovi appuntamenti del Trono classico e over. E a proposito di questo, prima dello stop per il Coronavirus la De Filippi ha dovuto rivoluzionare la registrazioni a causa di alcuni problemi personali di Tina Cipollari. Ma per quale ragione?

Tina Cipollari e il suo ruolo all’interno di Uomini e Donne

Da oltre 20 anni insieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto ed ideato da Maria De Filippi. Senza ombra di dubbio la presenza della vamp frusinate è fondamentale all’interno del programma Mediaset.

In particolare durante la registrazione del Trono over dove è presente Gemma Galgani. Le sue litigate e siparietti con la dama torinese ormai sono diventati un appuntamento imperdibile, inoltre hanno degli ascolti strepitosi. Il parterre senior, infatti, rispetto a quello classico sono quasi il doppio.

La confessione di Maria De Filippi sulla vamp Tina Cipollari

Ma negli ultimi tempi, prima della sospensione per il Covid-19, le registrazioni sia del Trono over che classico sono diventate un vero problema per Maria De Filippi. Infatti, mentre in un primo momento si pensava che ciò fosse dovuto all’assenza della storica autrice Raffaella Mennoia, la conduttrice pavese nel corso di un’intervista ha confermato che è tutto legato all’opinionista frusinate: “Tina Cipollari ha un problema personale. Uomini e Donne aspetterà”.

Parole che la moglie di Maurizio Costanzo ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del Serale di Amici 19. Queen Mary, però, non è scesa nei dettagli per non invadere la privacy della collega di Gianni Sperti. Di cosa si tratterà?