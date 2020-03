Armando Incarnato UeD indossa la maschera su Instagram, polemica inaspettata (FOTO)

Armando incarnato ancora una volta al centro delle polemiche sul web

Armando Incarnato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ancora una volta si trova al centro di una polemica sui social. Anche questa volta però si tratta di una sua scelta. Lo storico cavaliere di Uomini e Donne ama mettersi in mostra, è tanto vanitoso, sa di essere bello e di piacere. Quindi si mostra in qualunque modo attraverso i social e riceve spesso complimenti tranne per il suo ultimo post.

Data la tragedia del coronavirus siamo tutti reclusi in casa, dame e cavalieri del noto programma di canale 5 stanno vivendo tra quattro mura. Proprio come noi telespettatori siamo abituati a fare.

Armando in molte storie oltre che parlare di sé ha ammesso che sente la mancanza della figlia che è solito vedere più volte a settimana e che adesso invece non vede da tanto tempo. Nonostante questo non si perde d’animo e si prende cura di sé come ha sempre fatto.

Armando Incarnato e la maschera di troppo

Armando Incarnato si è mostrato in una storia Instagram con la maschera viso spalmata in faccia, poi ha aggiunto al post una didascalia. Ha scritto che prima di uscire di casa Bisogna ricordarsi di togliere la maschera dell’ipocrisia ed indossare la mascherina.

Probabilmente era una frecciatina rivolta alla donna con la quale ha condiviso un interessante percorso nel programma, parliamo di Veronica. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne sono avvenute diverse liti tra lei e l’uomo, alle quali si è aggiunto Gianni Sperti. L’opinionista non ha mai nascosto di non nutrire simpatia nei suoi confronti. Gianni ha anche affermato di non fidarsi di lui e di sospettare che l’uomo abbia una relazione al di fuori dal programma.

Una cosa è certa, Armando non ha peli sulla lingua. Infatti molti nemici nel programma se li è fatti proprio dicendo la verità e ciò che pensa In qualunque caso. Se ha scritto questo post un motivo probabilmente c’è davvero.

Come procedono le relazioni dei protagonisti del trono durante lo stop alle riprese?

Nel frattempo ovviamente Uomini e Donne è stato sospeso, nessuno dei protagonisti dei due troni può vedersi. Quindi bisognerà aspettare ancora un po’ per poter vedere come si sia evoluta la storia di ognuno di loro.

Parliamo soprattutto di Armando che non ha concluso le registrazioni nel migliore dei modi. Ricordiamo nelle ultime puntate i rimproveri da parte di Maria De Filippi che sembrava essere parecchio arrabbiata con lui.