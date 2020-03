Patrick Ray Pugliese, “Zequila ha la sindrome del nominato” (Video)

Il rapporto, dapprima molto complice, tra Patrick Ray Pugliese ed Antonio Zequila, all’interno della casa del GF VIP, è un po’ cambiato.

Complici gli atteggiamenti un po’ altalenanti di quest’ultimo, i due scherzano molto meno tra loro e si sono allontanati non poco. Dal momento in cui è stato nominato ed è, quindi, a rischio eliminazione l’atteggiamento di Zequila è cambiato non passando inosservato agli altri inquilini.

Antonio Zequila nel mirino di tutti

Antonio Zequila è, un po’, nel mirino di tutti gli inquilini fatta eccezione per Licia Nunez con cui l’uomo sta stringendo un rapporto di complicità. La sua meta, si sa, è la finale e tutti all’interno della casa se ne sono accorti. “Antonio ci tiene molto ad andare in finale” constata Paola di Benedetto in giardino. Poi in confessionale svela di pensare che l’uomo non la merita affatto. Non è un segreto, tra l’altro, che tra la Di Benedetto e Zequila non corra buon sangue.

Anche con Patrick Ray Pugliese, nel corso delle settimane scorse, vi sono stati non pochi litigi e scontri. Alcuni di questi, poi, in momenti molto delicati come quello in cui Adriana Volpe ha abbandonato la casa per gravi motivi personali. Tutti gli inquilini, comunque, si sono pian piano allontanato da Zequila che, adesso, sembra poter contare davvero su pochi amici all’interno della casa più spiata di Cinecittà.

Patrick Ray Pugliese ed il commento contro Antonio

Dopo la lite tra Teresanna ed Antonio a causa di un diverbio sulla voglia, o meno, di recitare dei ragazzi nella casa, alcuni inquilini in giardino commentano il comportamento di Zequila. Teresanna, in particolare, sostiene di capire che lui ci tenesse dato che fare l’attore è il suo mestiere. Non è detto, però, che gli altri siano altrettanto contenti di recitare e lui non riesce a comprenderlo.

Patrick Ray Pugliese, presente alla discussione, afferma “Mi dispiace vederlo così, purtroppo questa è la sindrome del nominato“. Zequila ci tiene molto alla finale ma non dovrebbe prendersela per ogni cosa. Questo è il pensiero comune della casa. “Uno che rischia di essere eliminato può reagire in due modi, o diventa più buono o va in escandescenza”. (Clicca qui per il video)