Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto si sfoga:”Ci sto troppo male, mi sono messa a piangere”

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti che ha passato il maggior numero di giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex madre natura si è messa in gioco mostrando molti lati del suo carattere.

Sorridente e disponibile, riflessiva e prodiga di consigli, la bella concorrente è stata una presenza costantemente apprezzata dai compagni di viaggio. Ora che il percorso sta per giungere alla conclusione, la trasmissione terminerà l’8 aprile, per lei è giunto il momento di fare un bilancio.

Paola Di Benedetto ha vissuto moltissime emozioni nella casa più spiata d’Italia. Forse proprio per questo nelle scorse ore ha sentito il bisogno di sfogarsi. Mentre era in compagnia di Paolo Ciavarro gli ha confidato che sta molto male. Il fidanzato di Clizia Incorvaia, come al solito, è stato molto gentile e premuroso cercando di consolarla.

L’avventura al Grande Fratello Vip di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro. Ha avuto un comportamento molto dolce con tutti tanto da farsi apprezzare in maniera trasversale da tutti i componenti della casa.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo. Un qualcosa che sembra impossibile.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Un’emozione unica dopo oltre due mesi passati chiusa nella casa, alla quale sono seguite lacrime di gioia. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato dentro di lei.

Lo sfogo di Paola Di Benedetto

La bella Paola Di Benedetto, mentre era in compagnia di Paolo Ciavarro in giardino, si è sfogata in maniera liberatoria. L’ex Madre Natura ha spiegato di stare molto male perchè la fine del percorso di avvicina. Il viaggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sta per concludere, la finale è in programma l’8 aprile.

Le bellissima concorrente ha rivelato di aver pianto mentre stava preparando la valigia, svelando che sentirà la mancanza della casa. Paolo Ciavarro si è mostrato comprensivo e le ha spiegato che si tratta di una sensazione normale, condivisa anche da Aristide, perchè un bel viaggio sta per avere fine.