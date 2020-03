Uomini e Donne, Giulio Raselli racconta:”Giulia si inca**a con me” (Foto)

Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Una volta usciti da Uomini e Donne, infatti, i due hanno iniziato un fantastico viaggio che li ha spinti anche già a prendere una casa insieme.

Molto attivi sui social dove spesso appaiono felici e sorridenti, i due stanno vivendo un vero e proprio idillio. Nonostante la loro relazione sia iniziata da pochi mesi, Giulio Raselli in un’intervista ha anche rivelato di volere un figlio da Giulia. Quest’ultima per il momento preferisce attendere, anche in considerazione dei suoi 24 anni.

In una diretta instragram, Giulio Raselli ha parlato proprio della fidanzata. Rispondendo ad una domanda dei fan su l’eventuale gelosia di Giulia, l’ex tronista ha dato una risposta molto divertente. Il ragazzo, con il sorriso sulle labbra, ha ammesso che la compagna si arrabbia con lui senza motivo.

La storia di Giulio e Giulia nata a Uomini e Donne

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

La loro storia, però, è durata solo poche settimane facendo indiavolare il pubblico di Uomini e Donne. Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia.

Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato. Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia.

La confessione di Giulio Raselli

Giulio Raselli nelle scorse ore si è intrattenuto con i suoi fan facendo una diretta instagram. I follower hanno posto diverse domande all’ex tronista, tra le quali una riguardante la presunta gelosia di Giulia. Il ragazzo ha confermato che la fidanzata non ha alcun motivo per essere gelosa.

A questo punto è intervenuta l’ex corteggiatrice, rivelando che di notte lei sogna cose strane. Giulio Raselli, con il sorriso sulle labbra, ha spiegato che la compagna prima sogna cose strane e poi finisce per arrabbiarsi con lui. Ovviamente il racconto ha suscitato il divertimento dei fan della coppia.