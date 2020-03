“Ieri lo abbiamo fatto entrambi”: Lorella Cuccarini e Alberto, la confessione a La vita in diretta

Rita Dalla Chiesa spende delle belle parole per La vita in diretta

Ha preso al via una nuova settimana di programmazione de La vita in diretta, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. I due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano continuano ad aggiornare il pubblico sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Continua l’orario prolungato, ovvero dalle ore 14 sino alle 18:45, con uno stop di circa 45 minuti per la messa in onda dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore 4. Qualche giorno fa, intervistata dal magazine Vero TV, Rita Dalla Chiesa ha speso delle belle parole per il programma Rai: “In questo periodo vedo in televisione professionisti serissimi che stanno facendo un lavoro immane, come Alberto Matano e Lorella Cuccarini”.

La missione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Ma le belle parole di Rita Dalla Chiesa per La vita in diretta non sono terminate qui. Intervistata dal periodico Visto Tv, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha detto anche che a Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma anche a Barbara Palombelli, Paolo Del Debbio, Eleonora Daniele e Mario Giordano in questo momento va la sua stima, la sua ammirazione e soprattutto il suo ringraziamento.

Poi incoraggiando la collega che ha preso il suo posto a Forum, la giornalista ha affermato: “Tutti loro tengono accesi i loro programmi per il pubblico, lavorano con pochissime persone e svolgono una funzione che adesso è importantissima”.

Simpatico siparietto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Il primo appuntamento settimanale de La vita in diretta, in onda lunedì 30 marzo 2020, i due conduttori hanno messo su un siparietto divertente. Lorella Cuccarini, infatti, ha rivelato al pubblico di Rai Uno di aver ricevuto un messaggio da Alberto Matano nella giornata di domenica.

L’ex volto del Tg1 l’ha informata di essersi cimentato a cucinare preparando delle deliziose polpette. “E tu so che hai fatto la pizza”, gli ha risposto il giornalista, rivolgendosi alla collega. “Sabato, invece, ho preparato un piatto particolare a base di spaghetti”, ha precisato il professionista di cui non si conosce l’identità della sua fidanzata.