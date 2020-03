Tutti contro Licia Nunez al GF VIP, dure confessioni nella notte: “È inesistente” (VIDEO)

Licia Nunez non è certamente tra i personaggi più amati dai concorrenti della casa del GF VIP. L’attrice non ha mai fatto parlare molto di sé, se non fosse per quel piccolo episodio avuto con l’ex compagna Imma Battaglia.

Proprio a causa del suo atteggiamento troppo mite, Paola, Antonella e Sossio si sono chiusi in camera da letto ed hanno cominciato a parlar male di lei. Le parole adoperate sono state davvero molto forti, specie da parte della Elia e della Di Benedetto.

Le accuse di Antonella Sossio e Paola

La notte appena trascorsa è stata particolarmente agitata nella casa più spiata d’Italia. Ad essere presa di mira stavolta è stata la concorrente del GF VIP Licia Nunez. Tutto è cominciato nel momento in cui Paola Di Benedetto ha detto che l’attrice potrebbe essere una delle potenziali finaliste. Dinanzi tali parole, Sossio e Antonella non hanno potuto fare a meno di sorridere, ritenendo fosse quasi assurdo il verificarsi di questa ipotesi.

Il calciatore, allora, ha preso la parola ed ha accusato la Nunez di essere un personaggio quasi trasparente nella casa. Se non fosse stato per quel piccolo screzio avvenuto a inizio reality show, della donna non si sarebbe proprio parlato. A quel punto, la Elia è intervenuta in modo sarcastico definendo completamente inesistente la sua coinquilina. (Clicca qui per il video)

Licia Nunez vuole vincere il reality

La showgirl, inoltre, ha aggiunto di essere stata lei a donare un po’ di visibilità alla donna coinvolgendola in qualche discussione. Paola, però, l’ha interrotta ed ha detto alla sua amica di volare più basso. Nella parte conclusiva del discorso, poi, la Di Benedetto ha posto l’accento sula forte determinazione della compagna d’avventura. Licia Nunez, infatti, è stata paragonata ad Antonio Zequila per la sua fortissima voglia di arrivare alla finale del GF VIP.

L’attrice sembra avere come unico obiettivo quello di aggiudicarsi la finale, per questo motivo si sarebbe comportata in modo fin troppo tranquillo. Sossio, infine, ha rivolto l’attenzione sul mestiere della destinataria delle accuse. Essendo un’attrice, quindi, è normale per lei recitare un ruolo anche in questa circostanza.