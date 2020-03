Shawn Mendes e Camila Cabello chiusi in casa: come trascorrono le giornate

Shawn Mendes e Camila Cabello approfittano del tempo a casa per imparare cose nuove

Purtroppo non se ne scappa. Per colpa del Coronavirus siamo costretti a vivere in quarantena e chissà per quanto durerà ancora. Isolati da tutto, con i media ad agire da finestra sul mondo, il tempo perennemente trascorso barricati in casa può però risultare anche un’opportunità. Di scoprire, di conoscere, di ampliare gli orizzonti. Shawn Mendes e Camila Cabello, tra le coppie più note e apprezzate dello showbiz a stelle e strisce, hanno “brevettato” un metodo costruttivo per passare queste settimane del #IoRestoACasa: vi ispireranno!

Da tour mondiali e viaggi esotici alla reclusione forzata c’è un abisso, dura abituarvisi specie se hai poche idee su come ammazzare la noia. Dopo essersi spremuti ben bene le meningi, le due superstar sono giunte ad una conclusione.

Scambio di sapere

Attraverso le Instagram Stories, la cantante ha svelato che il fidanzato Shawn Mendes le sta insegnando qualcosa in cui eccelle, vale a dire suonare la chitarra! Invidiosi, vero? In effetti, prendere lezione dal canadese è un vero e proprio privilegio. Se poi pensate che nella vita fanno coppia converrete con noi sulla bellezza dell’esperienza, sul suo essere tanto elettrizzante.

Uno scambio presuppone, ad ogni modo, il procedimento contrario, in tal caso la 23enne sta tenendo privatamente delle sessioni di spagnolo, sua lingua madre. Difatti, pur naturalizzata statunitense, il luogo d’origine della giovane artista è Cuba, dove ha fatto la spola con Città del Messico fino all’età di cinque anni, quando, lei e i familiari, in cerca di fortuna, si trasferirono a Miami, in Florida.

A lezione di chitarra con Shawn Mendes

Davvero mica male lo spunto degli Shawmila, tranquillamente applicabile ovunque. Ad esempio, avete una mamma bravissima in cucina? Perché non chiederle qualche segreto in cambio di alcune dritte su come usare il pc? Oppure avete una sorella maestra del make-up e siete dei talentuosi ballerini: una mano a vicenda vi renderà entrambi migliori. La lista potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma crediamo il concetto vi sia arrivato forte e chiaro.

Shawn Mendes e la Cabello si trovano attualmente nella città di lei, Miami, una volta stoppata la produzione del film “Cinderella” che la vede protagonista. Cinderella è una commedia musicale americana romantica diretta da Kay Cannon basata sull’omonima fiaba, in uscita il 5 febbraio 2021. Tra gli altri membri del cast sono annunciati Billy Porter e Idina Menzel.