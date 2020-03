Tempesta D’Amore anticipazioni 31 marzo 2020: Denise ha le ore contate

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano colpi di scena davvero clamorosi. Annabelle sequestra Denise e la porta al lago. Che piano omicida avrà in mente? Nel frattempo, Marianne cerca un modo per rovinare il rapporto tra Henry e Jessica. Ci riuscirà?

Lucy chiede consiglio a Paul su un progetto pubblicitario, ma tra i due qualcosa va storto. In primo piano, gli spoiler della puntata della soap tedesca in onda martedì 31 marzo su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il piano di Marianne

Denise è scomparsa senza lasciare traccia e tutti sono convinti che c’è lo zampino di Annabelle. Mentre Joshua e Franziska la cercano dappertutto, Christoph e Werner frugano tra le cose personali di Annabelle ma non trovano niente di concreto. L’anziano signore, però, trova il diario segreto della giovane Sullivan ma Christoph ribadisce che lì dentro non troveranno una traccia utile per trovare Denise.

Nel frattempo, Marianne va a trovare Jessica nel suo studio da estetista. Quest’ultima spera di fare colpo su di lei. Più tardi, la signora Achleitner tenta di convincere Henry che la giovane Bronckhorst è interessa a lui solo per i soldi. Ma il veterinario non è assolutamente d’accordo, quindi Marianne porta avanti il piano per demolire il rapporto che c’è tra lui e Jessica. Che trappola preparerà per la madre della piccola Luna?

L’odio di Annabelle per Denise è illimitato

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore che va in onda martedì 31 marzo, sono ricche di suspense e di pathos. Dopo aver atterrato Annabelle, Denise scappa a gambe levate. Ma la perfida Sullivan riesce ad acchiapparla e a interrompere la sua corsa per la salvezza. Dopo averla costretta a indossare il costume rosso, Annabelle punta la pistola verso Denise e la costringe a tuffarsi nel lago.

Mentre Christoph e Joshua cercano di capire dove Annabelle abbia nascosto Denise, Werner legge a voce alta il diario segreto della Sullivan. I tre uomini restano scioccati quando scoprono che l’odio di Annabelle per Denise risale ai tempi dell’infanzia. Nel frattempo, Lucy sviluppa un progetto pubblicitario per l’apertura del caffè di Linda ma finisce per discutere con Paul.