Mike Tyson: “La droga mi ha aperto gli occhi. Porno? Quasi ci cascavo”

Mike Tyson racconta gli eccessi in passato, dalla droga alla porno-dipendenza

Saranno passati 15 anni da quando ha appeso i guantoni al chiodo, ma il fascino di Mike Tyson rimane. Il suo straordinario gancio sinistro e la sua temibile reputazione sul ring hanno affascinato il mondo, ma dietro alla figura del pugile si celava un uomo profondamente complesso. Nel suo popolarissimo podcast Hotboxin su YouTube, Mike dà uno sguardo privilegiato su chi era, sulla sua vita odierna e scoperchia il vaso di Pandora per quanto riguarda gli abusi, dalla tossicodipendenza alla depressione.

Mike Tyson sostiene di aver voltato pagina nei primi mesi del 2019. Il veleno di rospo estratto dalle ghiandole del rospo Bufo Alvarius è una potente droga psichedelica scaturente intensi viaggi allucinogeni di un’ora, fumata dagli sciamani in tutto il Messico e nel sud-ovest degli Stati Uniti lungo i decenni. Gli ha cambiato completamente la vita.

La molla della paura

Era morto, non esisteva. Non aveva le gambe, era solo un’entità. Aveva timore. L’ultima volta in cui la assunse bramava il potere. Alla fine era innamorato dell’amore e si era reso conto che tutto ciò la paura lo dominava. Nel corso degli anni, Mike Tyson si è ammorbidito e ora fatica a comprendere le vecchie disavventure. L’ultima occasione che sferrò un pugno a qualcuno per rabbia fu nel 2013, tamponato da un giornalista in un aeroporto.

L’incidente è avvenuto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Guardando indietro all’alterco, Iron Mike non crede di essere stato davvero quel tipo di ragazzo, alle storie spaventose sul suo conto. Sa chi era, la paura lo comandava, aveva delle insicurezze.

Mike Tyson: il pugno al giornalista

Allora stava tornando dall’Inghilterra ed aveva appena tirato di cocaina e fumato uno spinello, era sul punto di andare a dormire ed era arrabbiato. Ora lo vede sempre e ci ridono su, ci scherzano su, come amici. Aveva con sé pure i figli, la moglie, la suocera. Ripensarci gli provoca parecchio imbarazzo: era un maiale.

In un episodio, Mike Tyson ha confessato di essere quasi diventato porno-dipendente. Guardava film a luci rosse apertamente, la moglie entrava ogni tanto e gli chiedeva spiegazioni. Era preoccupato che un giorno il figlio avrebbe trovato delle prove sul suo telefono e si è dovuto fermare prima che la cosa gli sfuggisse di mano. All’apice della carriera riceveva tonnellate di messaggi dalle fan e le chiamava subito. Paradossalmente la droga lo ha condotto sulla via della redenzione.