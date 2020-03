Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Luna favorisce il Toro

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 marzo 2020 è pronto a rivelare le sorprese che vi porta l’ultimo giorno di questo terzo mese dell’anno. Giornata emozionante e ansiosa per i nativi del Cancro. Alle persone della Bilancia torna la voglia di rimettersi in pista. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Nelle ore pomeridiane sentirete una forte tensione, l’uomo delle stelle consiglia di mantenere la calma. In amore bisogna accorciare le distanze che ci sono state in passato.

Toro – In questa giornata potete contare su una Luna favorevole ma da qualche giorno Saturno ha iniziato un transito pesante. Ciò significa che molti di voi dovranno rimandare dei progetti che hanno in mente. Prudenza in amore.

Gemelli – Questo periodo richiede massima attenzione nei rapporti interpersonali e amorosi. Curate di più la vostra relazione d’amore. Se state vivendo un periodo di tensione, presto lo supererete. Visto il periodo particolare, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare nuove conoscenze, magari tramite web.

Previsioni di martedì 31 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Da questo martedì la Luna entra nel vostro cielo astrale. Da una parte è positivo perché porta buone emozioni, invece, dall’altra può generare ansia. Tenete sotto controllo questa giornata.

Leone – È una giornata un po’ agitata. Siete più impegnati a mettere pace attorno a voi che a lanciare nuovi progetti. Alcune situazioni sono già in ballo, solo che bisogna definirle. In questa giornata potrebbe tornare alla mente qualche problema d’amore.

Vergine – In questi giorni vi sentite frastornati, come se non aveste un attimo di respiro. È vero che questo è un periodo faticoso ma alla fine vincerete anche questa battaglia.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Finalmente torna la voglia di mettervi in gioco e anche di rischiare. Siete attratti da persone con un bel carattere e solitamente non vi manca mai l’emozione del primo giorno. Al momento, però, i legami afflitti dalla noia sono a rischio.

Scorpione – Questo è un periodo molto forte che vi permette di portare avanti i progetti che avete in cantiere. Nella seconda parte della settimana ci sarà qualche complicazione ma non ci saranno eventi negativi. L’astrologo consiglia un po’ di prudenza in famiglia e a livello fisico.

Sagittario – Anche se ci sono stelle un po’ complicate da gestire, non costituiscono un blocco per voi. Alcuni di voi hanno già raggiunto grandi mete, invece, gli altri fanno fatica a raggiungerle. Questo è un periodo di revisione in amore.

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo momento avete progetti rivoluzionari oppure avete attorno persone che in qualche modo dovete controllare. Avete molte responsabilità sulle vostre spalle e dovete fare cose importanti in vista del futuro.

Acquario – In questi giorni sentite di avere le mani legate e di non essere nel pieno delle vostre capacità. Tutto questo perché nell’ambiente circostante ci sono problematiche da superare. In amore è opportuno troncare delle storie nate male o troppo difficili da gestire.

Pesci – In questo periodo è necessario fare un piccolo sforzo in amore. Presto arriverà una piccola conferma. Avete voglia di chiedere al partner una specie di verifica sentimentale. Coloro che hanno una relazione a distanza devono evitare ulteriori conflitti.