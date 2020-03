Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si confessa sui social:”Ho tanta voglia di rinnamorarmi…”

Lorenzo Riccardi è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Attualmente veste i panni dell’opinionista e in studio fa sentire la sua presenza. Battute, risate e consigli riesce sempre a trovare il modo per inserirsi nei discorsi di tronisti e corteggiatori.

Proprio dopo la sua esperienza sul trono più ambito d’Italia, Lorenzo Riccardi ha iniziato la sua storia con Claudia Dionigi. I due appaiono felice e sorridenti sui social. All’interno dello studio, per sua stessa ammissione, Lorenzo è riuscito a costruire un buon rapporto con gli altri opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Proprio con quest’ultima ha trovato il giusto feeling. Durante una diretta instagram Lorenzo Riccardi ha svelato che vorrebbe ci fossero delle novità in studio. In particolare riferendosi alla finzione, a suo dire, di alcune storie e di alcuni corteggiamenti.

Il percorso a Uomini e Donne di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi ha iniziato il suo percorso come corteggiatore di Sara Affi Fella. Quest’ultima ha scelto Luigi Mastroianni anche se mesi dopo si è scoperto che lei era ancora fidanzata al di fuori del programma. A seguire ha avuto la possibilità di sedere sul trono. Dopo un percorso intenso e ricco di colpi di scena Lorenzo Ricciardi ha preferito a Giulia Cavaglià, la sua Claudia Dionigi, che è con la sua simpatia e la sua spontaneità ha conquistato il pubblico.

Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi, sin da subito hanno fatto impazzire i fan, per la loro simpatia. La coppia ha mostrato ben presto il forte sentimento che li ha uniti, e li ha spinti ad intraprendere una convivenza, poco dopo essere usciti dal programma. I due condividono spesso le loro vicende amorose, e le loro giornate con milioni di follower che li seguono con grande affetto.

Dopo poche settimane dall’inizio della loro storia, infatti, hanno deciso di prendere casa insieme a Latina, città dove lei è cresciuta. A distanza di qualche mese dall’ultima volta, Lorenzo Riccardi è tornato nello studio di Uomini e Donne questa volta nei panni di opinionista.

La confessione di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è stato in compagnia dei suoi fan. Il giovane ha risposto alle curiosità dei follower che gli hanno posto molte domande. Una delle più curiose riguardava il suo rapporto con Tina Cipollari. Lorenzo ha svelato che hanno fatto veramente amicizia e che amano sparlare su tutti. In realtà anche durante le registrazioni le loro battute tengono compagni al pubblico.

In chiusura Lorenzo Riccardi ha detto che spera possano tornare gli amori veri in studio. Il riferimento, ovviamente, è agli attuali tronisti e corteggiatori che Lorenzo ritiene poco sinceri:”Ho tanta voglia di rinnamorarmi in studio anch’io insieme ai tronisti e ai corteggiatori”.