Le 3 migliori compagnie di traghetti per la Sardegna

Andare in vacanza in Sardegna è il sogno di molti, ma ancora in tantissimi vi rinunciano per via delle tariffe dei traghetti, che spesso sono effettivamente alle stelle. Quello che però ancora diverse persone non sanno è che le migliori compagnie propongono sempre delle offerte che permettono di risparmiare notevolmente sul prezzo del biglietto. Non vale dunque la pena rinunciare ad una vacanza su quest’isola meravigliosa, perché scegliendo la soluzione giusta si può viaggiare nel massimo del comfort senza spendere cifre esagerate.

Oggi vediamo quali sono le migliori compagnie di traghetti dirette in Sardegna e quali tratte gestiscono.

Grimaldi Lines

La compagnia di traghetti Grimaldi Lines per la Sardegna è una delle più gettonate, perché propone offerte molto vantaggiose e collega i principali porti italiani con l’isola. Le tratte gestite dalla Grimaldi sono le seguenti:

Livorno-Olbia: una partenza tutti i giorni in orario notturno e una partenza in orario diurno dal lunedì al venerdì;

una partenza tutti i giorni in orario notturno e una partenza in orario diurno dal lunedì al venerdì; Civitavecchia-Porto Torres: due partenze alla settimana.

Questa compagnia di traghetti è una delle più consigliate, anche perché propone delle offerte decisamente interessanti come il “Last Minute” che consente di trovare biglietti a partire da 1 euro se si è disposti a prenotare non prima di una settimana dalla partenza. I bambini inoltre con Grimaldi Lines viaggiano gratis fino ai 2 anni di età e hanno diritto ad uno sconto del 50% se hanno meno di 12 anni.

Sardinia Ferries

Sardinia Ferries è un’altra delle migliori compagnie di traghetti per raggiungere l’isola dalla terraferma ed è particolarmente consigliata per coloro che devono arrivare ad Olbia e preferiscono evitare il caos di vacanzieri. La Sardinia Ferries infatti collega il porto di Livorno con quello di Golfo Aranci, che si trova ad appena 20 km dalla ben più trafficata Olbia. Questa compagnia offre il servizio di collegamento tutto l’anno con traversate giornaliere e nel periodo estivo i traghetti partono anche dal porto di Piombino.

Così come la Grimaldi, anche la Sardinia Ferries propone alcune offerte interessanti come la “Top Deal” che consente di avere uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto. Se si sceglie di aderire a tale promozione però bisogna essere disposti ad una certa flessibilità per quanto riguarda gli orari di partenza, che si possono scegliere solamente 1 settimana prima tra quelli disponibili.

Moby Lines

La compagnia di traghetti Moby Lines merita di essere inserita tra le migliori anche perché è una delle più gettonate, in grado di offrire numerosi collegamenti ed offerte comunque sempre vantaggiose per i passeggeri. La Moby collega giornalmente la Sardegna con i porti di Genova, Livorno, Civitavecchia e Piombino: è quindi una delle più complete perché vanta un’offerta davvero molto ampia.

Questa compagnia di traghetti propone spesso dei prezzi agevolati per chi effettua la prenotazione in cabina con viaggio diurno, di cui vale effettivamente la pena approfittare. Conviene dunque non escluderla e confrontare le tariffe della Moby con quelle delle altre compagnie, in modo da capire quale possa essere la più vantaggiosa per le proprie esigenze specifiche e per le date di partenza di proprio interesse.