“Sono agli arresti domiciliari…”: Giorgio Manetti choc, la confessione dell’ex cavaliere di Uomino e Donne

Giorgio Manetti ironizza sulla quarantena da Covid-19

Nonostante il numero di contagiati cali in Italia il Governo ha deciso di allungare il periodo di quarantena. Quindi molti personaggi del mondo dello spettacolo per passare il tempo e soprattutto per far compagnia a chi li segue sui social cerca di incoraggiarli con delle battute. Tra questi anche Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani.

L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne incoraggia i fan a stare ognuno nella propria abitazione e resistere. Nonostante è lontano dal piccolo schermo da qualche anno, il gabbiano fiorentino ha ancora un grosso seguito. Per questo motivo sul suo account Instagram ha voluto ironizzare con i suoi follower: “Ciao amici! Ancora tutti agli arresti domiciliari? Purtroppo è così!”.

L’ex cavaliere del Trono over e le dirette su IG

Inizialmente gli italiani per trascorrere il tempo e sembrare più uniti si davano appuntamento ogni giorno alle 18 per dei flash-mob. Ovvero cantavano l’Inno di Mameli, sventolavano la bandiera del nostro Paese oppure ballavano. Ma col passar del tempo il numero delle vittime è cresciuto sempre di più, quasi 11 mila.

Quindi si è deciso di stopparli, per rispetto delle vittime, ma anche dei dottori e infermieri che combattono ogni giorno il virus. Quindi, molti personaggi dello spettacolo, tra cui anche Giorgio Manetti realizzano delle dirette sui social network per incoraggiare i seguaci a non mollare. Di recente l’ex cavaliere toscano Giorgio Manetti su Instagram ha detto: “Bisogna resistere! Pensare positivo, guardare un bel film!”.

Il messaggio di Giorgio Manetti ai fan

Giorgio Manetti ne è certo, prima o poi l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus finirà. L’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne, ma ance ex fiamma di Gemma Galgani ha lanciato un messaggio sul social network.

Intanto i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi attendono con impazienza che i ritornino a registrare le puntate sia del classico che dell’over. Nelle ultime ore sui canali ufficiali del programma è stata annunciata una grossa novità.