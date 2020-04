“Non lo mettete lì…”: Belen Rodriguez lancia una provocazione a Stefano De Martino, imbarazzo

La quarantena di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Per evitare di prendere qualche chilo in questa quarantena a lunga scadenza, Stefano De Martino e la moglie Belen Rodriguez hanno deciso di correre ai ripari. In che modo? I due coniugi si sono dati all’attività fisica casalinga. Entrambi, sui loro rispettivi profili Instagram postano dei video dove insegnano ai propri follower qualche segreto per mantenere la forma fisica perfetta.

Inoltre, nella giornata di lunedì il danzatore napoletano è intervenuto via Skype a La vita in diretta. Ai due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il conduttore di Made in Sud ha detto di come sta trascorrendo il tempo da quando è rinchiuso in casa per l’emergenza Covid-19. Nel frattempo l’ex allievo di Amici ha fatto un’altra confessione che riguarda il suo lavoro.

La soubrette argentina ironizza sul ballerino napoletano

Qualche ora prima lo stesso Stefano De Martino aveva condiviso una video sul suo account Instagram. Nello specifico si vede il danzatore partenopeo all’interno di un ring casalingo, mentre la moglie Stefano De Martino ha allegato un proverbio molto famoso.

In pratica la soubrette argentina ha scritto: “Tra moglie e marito, non mettere il dito” e come hashtag: #esaurita. In più alla didascalia della clip ha aggiunto pure tre cuoricini. (Continua dopo il video)

Stefano De Martino confessa che gli piace riguardarsi in televisione

Come anticipato prima, Stefano De Martino lunedì pomeriggio è stato ospite in videochiamata a La vita in diretta. Il danzatore napoletano, dopo aver fatto una rivelazione su Belen Rodriguez ha fatto una confessione a Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

In poche parole il padre di Santiago ha detto che non guarderà la replica della seconda puntata di Stasera Tutto è Possibile, il programma di Rai Due da lui stesso condotto. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha confidato che a lui non piace riguardarsi in televisione. Infatti in prima serata i due sono apparsi su IG vestiti con tuta e guantoni pronti a fare sport.