Al Bano vuota il sacco: “Ecco perché Romina Power e Loredana Lecciso non si parlano

Perché Romina e Loredana non si parlano? Le parole di Al Bano

Nonostante le sue ex donne non si sopportino Al Bano spera che un giorno Romina Power e Loredana Lecciso possano fare pace. Purtroppo tra la cantante americana e l’ex soubrette salentina c’è una grossa rivalità e a confermarlo era stato lo stesso cantautore di Cellino San Marco.

Infatti, in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine Oggi, il Maestro Carrisi ha confessato che quando lui conobbe la madre di Jasmine e Bido, le sue ex si parlavano ancora ma poi la situazione è precipitata. Ma cosa è successo realmente?

Romina Power e l’allontanamento da Loredana Lecciso

Intervistato dal periodico diretto da Umberto Brindani, Al Bano ha svelato cosa è successo tra le sue due ex. Il Maestro ha rivelato che agli inizi della sua relazione sentimentale con Loredana Lecciso si incontravano e parlavano tra loro. Poi hanno smesso, o meglio, Romina Power ha deciso di non parlare più con la rivale. Ovviamente questa nuova condizione non è per niente piaciuto al cantautore pugliese. “Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate. Tutto però dipende da loro”, aveva precisato l’uomo.

In quell’occasione il Carrisi ricordò anche la sua compianta figlia Ylenia scomparsa nel nulla da circa 26 anni mentre era a New Orleans. L’ex della Power disse che la primogenita era un genio, infatti in un mese imparò a parlare e scrivere in russo e addirittura conosceva ben cinque lingue. “Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei. Era un piccolo genio, Ylenia”, diceva Al Bano.

Il triangolo amoroso continua ad infiammare il web

Nel frattempo Al Bano e Romina Power sono i protagonisti della 19esima edizione del Serale di Amici si Maria De Filippi. I due tra una manche e l’altra sono chiamati a giudicare le performance dei professori, ma da un paio di puntate sono complici di Queen Mary a fare dei scherzi a Rudy Zerbi.

Nonostante la storica coppia appare molto unita nel talent show di Canale 5, subito dopo la diretta il Maestro Carrisi corre immediatamente a Cellino San Marco dove l’aspetta Loredana Lecciso. C’è un ritorno di fiamma tra i due? Lei posta delle foto su IG dove parla d’amore e si mostra abbracciata al suo ex.