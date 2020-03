Un gravissimo lutto ha colpito la Rai, se ne va un grande giornalista: “E’ morto improvvisamente…”

Grave lutto per Rai Marche: è morto Gianni Rossetti

Il mondo del giornalismo è in lutto. Purtroppo poche ore fa è venuto a mancare nella sua casa di Jesi il giornalista Gianni Rossetti che aveva 74 anni. Quest’ultimo era il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ma nella sua lunga carriera ha lavorato anche con la Voce Adriatica, il Corriere Adriatico.

Ma anche il Resto del Carlino e corrispondente della sede regionale della Rai. In più ha insegnato ad Urbino presso la scuola per la formazione al giornalismo. Inoltre ha fatto delle inchieste per la carta stampata ricevendo pure dei riconoscimenti.

Il messaggio del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna

Dopo essere venuti a conoscenza della morte di Gianni Rossetti, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio: “Con la sua forte determinazione e quella dei consigli che lo hanno sostenuto, è riuscito a superare ogni ostacolo, soprattutto di natura economica”.

Inoltre ha scritto che il 74enne che ha lavorato anche in Rai si è dedicato ai giovani, insegnando per diversi anni giornalismo all'Università di Urbino. Un professionista poliedrico che nel tempo ha visto la trasformazione del giornalismo, ovvero dal piombo ad internet e alle nuove tecnologie.

Il messaggio di cordoglio di Armando Ginesi

Una delle sue ultime apparizioni in pubblico è avvenuta qualche mese fa, ovvero verso la fine di dicembre 2019. Il 76enne era alla biblioteca La Fornace di Moie per l’evento dei Primi 18 anni di Rve Radio Vallesina: la storia di una delle prime emittenti libere d’Italia. Venuto a conoscenza della triste notizia, il critico d’arte Armando Ginesi ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio sulla sua pagina Facebook.

“Sono rimasto molto colpito dalla tristissima notizia della scomparsa del giornalista Gianni Rossetti, redattore del Resto del Carlino e anche redattore Rai, nonché ex Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche”. Ginesi ha scritto che il collega aveva iniziato ad apprendere il mestiere con lui.