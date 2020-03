Uomini e Donne ritorna, in arrivo grandi novità (FOTO)

Purtroppo le registrazioni di Uomini e Donne sono state sospese a causa del Coronavirus. Mediaset, infatti, ha stoppato molti programmi televisivi tra cui anche quello della De Filippi.

In tanti, però, da gironi si chiedono se potranno rivedere almeno per la fine di questa stagione i propri beniamini e a rispondere ci ha pensato proprio il braccio destro di Maria. A quanto pare, la redazione di Uomini e Donne non si è mai fermata e da dietro le quinte continuano a lavorare. Vediamo nei dettagli cosa bolle in pentola.

Uomini e donne ritorna ma con delle novità

Le registrazioni di Uomini e Donne sono ormai ferme da diverse settimane. Questo ovviamente comprende sia il trono classico che quello over. La redazione, però, per cercare di non abbandonare il proprio pubblico sta pensando di introdurre una novità, ovvero far proseguire il datyng show in via telematica. Sulla pagina ufficiale di Twitty, è comparsa un’immagine di Gemma Galgani e Giovanna Abate , invitando tutti coloro che sono interessati alle due donne alla candidatura. (Continua dopo la foto)

Purtroppo, vista l’emergenza coronavirus, Uomini e Donne non poteva andare in onda. Maria De Filippi ha cercato di non abbandonare i propri telespettatori a casa proseguendo le registrazioni senza pubblico in studio e con qualche diretta. Purtroppo, Mediaset ha preso la sua decisione e ha preferito sospendere.

Raffaella Mennoia impegnata dietro le quinte

Raffaella Mennoia è uno dei pilastri di Uomini e Donne, in particolare del trono classico. Per i fan del programma di Canale 5 sapere che la redazione non si è mai fermata e sta lavorando attivamente è una speranza in più. In tanti, infatti, vorrebbero rivedere i propri tronisti preferiti in onda ma chissà se ciò avverrà presto. Sicuramente non appena questa emergenza Coronavirus finirà, tutto tornerà come prima.

Per ora non resta altro che attendere. Intanto, il team di Maria De Filippi è rimasto quello di sempre. Raffaella, in particolare si sta occupando di trovare corteggiatori per Gemma e Giovanna anche se nelle ultime settimane è molto impegnata con Amici arrivato ormai nella fase finale.