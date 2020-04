Laura de ‘Il Paradiso delle signore’ confessa la sua grande difficoltà: “Non devo vergognarmi di…”

Arianna Montefiori, alias Laura Parisi ne Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un’intervista a Tele Sette nella quale ha raccontato della sua esperienza nella soap opera RAI. La fanciulla ha fatto da poco capolino nello shopping center ma, in pochissimo, è riuscita a guadagnarsi la stima e la fiducia di superiori e colleghi. L’unica ad essere un po’ titubante sul suo conto è Clelia.

Ad ogni modo, nel bel mezzo dell’intervista, l’attrice ha confessato un suo grande difetto fisico, che purtroppo non può far a meno di provare a nascondere quando recita. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il difetto di Laura Parisi

Laura Parisi, la nuova venere in prova del Paradiso delle signore, ha raccontato le sue emozioni nell’intraprendere questo nuovo incarico nel mondo della tv. La fanciulla ha spiegato di essere felicissima di far parte del cast di questa soap in quanto da un momento all’altro è stata catapultata negli anni Sessanta. D’improvviso si è trovata a ricoprire i panni di una giovane fanciulla del tempo, indossando abiti e sfoggiando pettinature davvero esilaranti e lontani dalla moda attuale.

Tuttavia, c’è un piccolo difetto fisico che stona parecchio con le donne dell’epoca. Arianna, infatti, è alta 1.76 metri, si tratta di un numero decisamente alto per gli standard di quel tempo. Proprio per tale ragione, l’attrice ha ammesso di trovarsi spesso nella condizione di provare a nascondere questa sua caratteristica.

Piccoli spoiler sul Paradiso delle signore

Troppe volte, infatti, si trova a piegare le spalle per perdere qualche prezioso centimetro. Il regista, però, non è affatto d’accordo con questo suo atteggiamento, sta di fatto che le dice spesso di non vergognarsi affatto di questa sua conformazione fisica, ma di sfoggiare con fierezza la sua altezza. Pertanto, Laura sta lavorando molto per entrare nel personaggio che interpreta al Paradiso delle signore.

La Parisi è una ragazza giovane e brillante, dotata di tanto spirito d’iniziativa e voglia di lavorare. Nel corso delle varie puntate, inoltre, assisteremo anche ad un piccolo avvicinamento con Salvatore Amato, reduce dalla chiusura con Gabriella. Inoltre, Laura entrerà ben presto anche nelle grazie di Agnese.