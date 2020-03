Nyv Amici 19 Il gesto inaspettato dei finalisti l’addio alla cantante

Anche Nyv lascia Amici 19, i finalisti hanno fatto verso di lei un gesto inaspettato, si sono tolti le felpe da finalisti e le hanno tirate in aria, poi sono rimasti a guardarle

E’ stata eliminata Nyw, anche lei lascia Amici 19, ma con un bagaglio sicuramente ricco di gioia e soddisfazioni. Durante l’addio di Nyv alla casetta e al talent show tra lei e i finalisti rimasti in gara ci sono stati momenti di alta commozione.

Anche se è stata eliminata, Nyw è comunque arrivata in finale e non è cosa da poco. Gaia, Giulia e Javier sono nella scuola di Amici 19 da cinque mesi, Nicolai è arrivato dopo. Per la cantante stare lì tutto quel tempo è un traguardo incredibile.

I ragazzi ovviamente sono rimasti colpiti dalla eliminazione di Nyv, e lo si è visto nella puntata del daytime. Tutti si sono affezionati a lei e insieme hanno stretto una bella amicizia. In seguito alla semifinale di venerdì i quattro finalisti sono rientrati nella casetta euforici.

I finalisti lanciano le felpe in aria per Nyv

Erano tutti molto gasati e tutti e quattro erano soddisfatti. Insieme si sono seduti in giardino a fumare una sigaretta e hanno detto di non credere ancora di essere giunti alla finale. Ad essere particolarmente emozionata era Gaia, ma anche Giulia era felice anche se un po’ confusa. Giulia era convinta che sarebbe stata eliminata e quindi non riusciva ancora a credere di avercela fatta.

Per salutare Nyv hanno deciso tutti insieme di fare un gesto e al tempo stesso festeggiare la finale. I ragazzi dunque hanno tolto le felpe da finalisti e le hanno lanciate in aria. Nel tiro le felpe si sono fermate su un cavo della luce. I ragazzi le hanno guardate con gli occhi luccicanti. Subito dopo è giunta Nyv nella casetta, ma i ragazzi erano già calmi e le si sono stretti attorno con tenerezza e affetto.

La cantante ha ringraziato i suoi amici

La cantante non ha potuto trattenere le lacrime e con i suoi compagni davanti ha pianto di gioia. Consapevole di andare via, ha detto loro che era felice di averli conosciuti e che lei comunque aveva già vinto. Durante il talent era riuscita a mostrare chi era veramente. Nyv ha anche aggiunto che loro le che hanno insegnato tante cose belle, anche se magari non se ne sono accorti.

Il percorso, anche se per lei non è stato sempre facile, è stato però molto bello e l’ha arricchita. Nyv ha detto ai finalisti che li guarderà durante la finale.