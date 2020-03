Piero Chiambretti guarito dal Coronavirus: le prime parole del conduttore

E’ guarito dal coronavirus Piero Chiambretti, il conduttore parla della perdita della mamma Felicita ed esprime la sua gratitudine al personale medico che lo ha curato e assistito

Hanno destato preoccupazioni le condizioni di Piero Chiambretti, ricoverato qualche settimana per il coronavirus. Per fortuna il conduttore adesso è guarito ed è quindi fuori pericolo. I due tamponi sono risultati negativi, quindi ha sconfitto questa battaglia importante. Purtroppo non è stato lo stesso per la mamma di Piero, Felicita, che non ce l’ha fatta. Anche la donna era stata colpita dalla malattia e non ce l’aveva fatta.

La perdita della madre ha gettato nello sconforto il conduttore, che era apparso molto turbato. A dare la notizia della guarigione di Chiambretti è la stessa Mediaset che ha fatto sapere con un comunicato che il conduttore è tornato a casa. La negatività dei due tamponi è stata la conferma della guarigione e così il 63enne ha potuto lasciare l’ospedale Mauriziano di Torino.

Piero Chiambretti è stato dimesso dall’ospedale

Il conduttore era stato ricoverato lo scorso 16 marzo, dopo aver scoperto di essere positivo al covid19. Insieme a lui era stata ricoverata anche la madre Felicita, ma la donna non ha superato la malattia ed è morta all’età di 83 anni. Adesso il conduttore è rientrato a casa e dovrà affrontare la convalescenza, che sarà abbastanza lunga.

Ha però voluto fare chiarezza sulla vicenda e lo ha fatto tramite Mediaset, azienda per cui lavora da tanti anni. Chiambretti ha voluto infatti ringraziare il personale sanitario. Tutti sono stati infatti molto vicini durante il periodo del ricovero e lo hanno assistito con dedizione. Il conduttore ha voluto mostrare la sua ammirazione per questi medici e sanitari che svolgono il lavoro con passione e abnegazione.

Chiambretti ha lodato tutto il personale sanitario

La guarigione di Piero Chiambretti è un messaggio di speranza che il conduttore ha voluto trasmettere a tutti. Ma più di ogni altra cosa Chiambretti ha ringraziato tutti coloro che lo hanno curato con umanità e dedizione. Grazie a loro ha superato i lunghi giorni della malattia e gli hanno anche dato un conforto psicologico che non avrebbe mai immaginato di ricevere.

Chiambretti adesso dovrà riposare e quando guarirà del tutto forse potrà tornare in tv. Al momento CR4-La Repubblica delle donne rimane sospeso e coloro che erano con lui in studio si sono messi in quarantena.