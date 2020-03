Gemma Galgani e Giovanna Abate UeD sospese ad un filo che ne sarà di loro?

Gemma Galgani e Giovanna Abate, il post di Raffaella mennoia preoccupa i fan

Gemma Galgani e Giovanna Abate sono senza ombra di dubbio due grandi protagoniste del trono over e di quello classico; senza di loro probabilmente si parlerebbe molto di meno del programma televisivo di canale 5. Entrambe molto particolari, caratteri dei quali è difficile non trovare qualcosa da dire.

Gemma sensibile, elegante, inguaribile romantica, innamorata dell’amore, Giovanna la donna dal cuore di pietra, che però si scioglie come neve al sole. Due persone interessanti che il programma non può permettersi di perdere. Eppure un post di Raffaella Mennoia ha fatto sobbalzare i fan di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Giovanna Abate potrebbero essere escluse a breve dal programma

Gemma Galgani e Giovanna Abate sono state presenti fino all’ultima registrazione del programma che risale a qualche settimana fa. Adesso c’è una sospensione da un paio di settimane, a causa del coronavirus, quindi non è stato più possibile registrare anche perché si tratta di un programma che senza la vicinanza tra le persone può fare ben poco.

Nonostante questo Raffaella Mennoia ha voluto tranquillizzare tutti condividendo dei post sia su Facebook che su Instagram affermando che anche se il programma in tv è fermo le selezioni ed i casting stanno andando comunque avanti. Quindi coloro che vogliono partecipare possono tranquillamente inviare messaggi. Verranno tutti ricontattati tramite telefono mediante il quale la redazione sta facendo i primi colloqui di selezione già da qualche tempo.

Fin qui tutto ok se non fosse però che in particolar modo la donna ha chiesto se qualcuno possa essere interessato a conoscere Gemma e Giovanna. Come mai un post tutto dedicato a loro? Se da un lato Raffaella ci rassicura su un proseguimento del programma dopo il coronavirus, dall’altro ci preoccupa un po’ per l’esclusività del post.

Fan arrabbiati ecco perché

I fan più attivi sono divisi. C’è chi si è arrabbiato perché in un periodo come questo non è il momento di pensare ai corteggiatori per le due donne. C’è chi invece vuole delle spiegazioni perché ha paura che la redazione stia cercando di capire se è il caso di tenere in trasmissione Gemma e Giovanna, oppure sia arrivato il momento di dare il benservito e salutarle prima della conclusione dei troni.

Per il momento nessuna risposta da parte di Raffaella Mennoia, che non ha smentito e non ha affermato nulla. Non rimane che attendere l’inizio della trasmissione per verificare quali siano stati i cambiamenti e le decisioni prese nel frattempo. Chissà se troveremo il parterre rinnovato.