L’Eredità. Flavio Insinna fa un disperato appello al Presidente Mattarella: “Speriamo di tornare…”

Flavio Insinna si aggancia al discorso di Sergio Mattarella

Qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un nuovo discorso alla Nazione per incoraggiare gli italiani a resistere in questo periodo d’emergenza. Stranamente, però, in televisione, recisamente su TG4 è stato mandato in onda erroneamente il fuori onda del discorso dove il politico ha commesso qualche gaffe.

Inoltre la massima carica dello Stato ha ironizzato sul fatto che tutti i barbieri sono chiusi da un mese, quindi anche i suoi capelli sono lunghi e ingestibili. Per questo motivo Flavio Insinna si è agganciato alla battuta di Mattarella per lanciargli un appello su Instagram.

L’appello social di Flavio Insinna

Dopo un periodo di inattività Flavio Insinna è tornato a postare sul suo account Instagram. Il conduttore de L’Eredità, anch’esso in quarantena nella sua abitazione, ha realizzato un selfie mostrandosi in primo piano. L’attore romano appare con i capelli verso l’alto facendo vedere ai follower come li abbia lunghi e ingestibili.

Inoltre il professionista Rai si è collegato al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’impossibilità di tagliarli. Ecco la sua didascalia sul social network: “Caro Presidente la amiamo sempre e comunque! Speriamo di poter tornare dal barbiere quanto prima!”. (Continua dopo il post)

Le repliche de L’Eredità non convincono e vengono battute da Avanti un altro

Come accennato prima, da una settimana nella fascia preserale di Rai Uno vanno in onda delle repliche de L’Eredità. Ma a differenza di Avanti un altro, il game show di Flavio Insinna è stato montato dai tecnici con spezzoni di vari appuntamenti in onda in questi mesi.

Questa versione non ha per niente convinto il pubblico che si sta lamentando sui vari social network, in particolare su Twitter. Per questa ragione gran parte dei telespettatori italiani sono abbassati alla concorrenza facendo aumentare lo share del quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infatti quest’ultimo ha raggiunto anche il 22% di share mentre quello della t v di Stato si è abbassato al 18%.