Uomini e Donne: nessun ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora, ecco le parole dell’ex tronista

Si vociferava di un ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ma ecco le ultime parole dell’ex tronista

Uomini e Donne: i rumors su Oscar Branzani e Eleonora Rocchini

Qualche mese fa sui social è scoppiato davvero il caos tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Vi ricordate di loro a Uomini e Donne? Oscar è stato un tronista un po’ fuori dal comune, molto provocatore con le sue corteggiatrici. Nel suo percorso ha incontrato Eleonora Rocchini che l’ha conquistato e l’ha portato a sceglierla. Tra loro c’è stata una storia di tre anni, ma recentemente ci sono stati dei problemi.

La sorella di Oscar ha confessato sui social che Eleonora le ha “rubato” il fidanzato. La situazione, tra botta e risposta, è degenerata. Eleonora ha detto di essere stata aggredita da Oscar sia fisicamente che psicologicamente, l’ex tronista ha promesso di denunciarla.

Tuttavia, dopo mesi di silenzio, sembrava che qualcosa si stesse muovendo sui social. Eleonora pubblicava canzoni che poi Oscar riprendeva sulle sue Instagram Stories. Insomma, i fan della coppia hanno iniziato a sperare che ci fosse un ritorno di fiamma tra i due.

Le parole di Oscar Branzani

Tuttavia, sembra proprio che i fan della coppia nata a Uomini e Donne debbano mettersi il cuore in pace. Infatti, recentemente Oscar ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha lanciato la sua nuova collezione di abbigliamento mare. (Continua dopo il post)

Eleonora lavorava per lui e questa nuova linea di costumi è stata ideata e seguita da lei. Ma Oscar non ne ha fatto menzione. Per questo motivo un utente social glielo ha fatto notare parlando di lui come di un ingrato verso il lavoro della sua ex fidanzata, a prescindere dagli scontri personali.

Oscar, però, non ha accettato quel commento e ha replicato con un lunghissimo messaggio in cui ha fatto anche riferimento ad Eleonora e non con parole dolci. L’ex tronista era piuttosto indispettito dal fatto che le persone si permettano di giudicare pur non conoscendolo e non sapendo i fatti. Secondo lui se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché lui glielo ha permesso e comunque questa persona ha ricevuto il suo stipendio.

Ma ecco le parole riferite ad Eleonora: “Dopo che coscientemente ha distrutto tutto devo anche ringraziare pubblicamente per ciò che ha fatto?”. Per gli altri collaboratori, invece, ha assicurato che i ringraziamenti vengono fatti in privato, ma poi, pubblicamente, sono un azienda. Voi che cosa ne pensate?