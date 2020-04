Chiara Biasi “sto molto male” ringrazia Gilda Ambrosio che gli sta vicina

Chiara Biasi e Gilda Ambrosio stanno passando insieme la quarantena, ma la Biasi sta male a causa della gastrite e dei calcoli e la Ambrosio si sta prendendo cura di lei

Chiara Biasi e Gilda Ambrosio per diversi giorni sono state bersagliate sui social perché hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme. Adesso, scocciate per quanto successo, le due donne hanno deciso di dirgliene quattro a coloro che le hanno offese. A spiegare i motivi della scelta è stata Chiara Biasi. La donna ha detto di stare passando la quarantena con Gilda Ambrosio per aiutarsi a vicenda.

Infatti, la Ambrosio aveva dei problemi in casa per un tubo rotto e rischiava di rimanere senza acqua. La Blasi ha anche aggiunto che lei ha problemi di gastrite e calcoli biliari senza il suo aiuto sarebbe dovuta tornare dalla madre. La Blasi ha scelto i social per comunicare tutto ciò e spiegare i motivi della sua convivenza con la Ambrosio.

Chiara Blasi e Gilda Ambrosio si stanno aiutando

La convivenza di Chiara Blasi e Gilda Ambrosio è motivata dunque dalla esigenza di entrambe di non poter rimanere da sole per cause di forza maggiore. La Blasi ha anche aggiunto su Instagram che dal 24 febbraio lei è comunque chiusa in quarantena. Chiara è rimasta infatti sola fino a dieci giorni fa e a farle compagnia era solo il suo cane. La decisione di Gilda di trasferirsi a casa di Chiara è venuta dopo che nel suo palazzo si era rotto un tubo.

La rottura si era verificata di sera e per tre giorni sarebbero rimasti senza acqua calda. La scelta della Ambrosio è stata quindi dovuta ad un evento esterno, non voluto da entrambe. Gilda rischiava di vivere in una gran confusione ed era impossibile stare tre giorni senza acqua calda.

La Blasi da ottobre fa continuamente flebo

Ma a colpire non è stata tanto la motivazione data per la Ambrosio, quanto la rivelazione dello stato di salute della Blasi. Chiara ha detto infatti che dal mese di ottobre ogni settimana fa delle flebo di gastroprotettori e antidolorifici in clinica. Le flebo le vengono fatte per due giorni consecutivi e inoltre le vengono fatte anche delle ecografie e altri esami per tenerla sotto controllo.

Chiara ha rivelato di soffrire di una forte gastrite e di calcoli biliari. Gilda sta da lei perché quando sta male non può andare in clinica vista la situazione critica e le sta accanto quando le vengono i dolori.