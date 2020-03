Amici 19, gossip: Javier cambia idea, ora vuole stare con Talisa

Dopo la richiesta di chiamare la sua ex fidanzata e la lettera per lei, adesso Javier ha cambiato di nuovo idea e pensa a Talisa. Ecco che cosa sta succedendo nella casetta

Amici 19, gossip: Javier cambia idea (di nuovo), vuole stare con Talisa

Javier è al centro del gossip di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino cubano è entrato nel talent per volere di Alessandra Celentano che lo ritiene un ballerino eccezionale. Tuttavia, ha fatto molto parlare di sé anche a prescindere dal suo talento. Javier, infatti, ha un bel carattere irascibile e altalenante, a quanto pare anche in amore.

Infatti, è entrato nel programma da super fidanzato e poi ad un certo punto si è interessato ad una ballerina. Appena entrati nella casetta per affrontare la fase Serale tra Javier e Talisa ci sono stati degli sguardi languidi fino ad arrivare a dei baci scambiati anche davanti a tutti. Javier ha confessato di aver lasciato la sua ormai ex fidanzata e sembrava che ci fosse una storia tra i due.

Invece, qualche giorno fa Javier ha deciso di chiedere alla produzione di chiamare la sua ex fidanzata. Lei si è negata. Ma oggi, il ballerino, ha chiesto alla produzione di poter far venire a Roma Talisa. Insomma, una grande confusione. Ecco che cosa è successo nei dettagli.

Javier rivuole Talisa: ‘Fatele una carta di lavoro’

Javier la settimana scorsa aveva chiesto insistentemente alla redazione di parlare al telefono con la sua ex fidanzata. Tutti gli altri concorrenti erano contrari, ma lui voleva sentire come stava. La ragazza si è negata al telefono e lui ha deciso di scriverle una lettera per chiederle come stava e per chiederle perdono per come sono andate le cose. Inutile dire quanto questo gesto abbia indispettito i fan della coppia Javier-Talisa.

Nel daytime di lunedì 30 marzo, però, Javier ha cambiato idea di nuovo. Seduto in giardino in compagnia degli altri, ha detto che voleva chiedere alla redazione se era possibile fare una carta di lavoro per Talisa in modo da farla venire a Roma. Così potevano stare insieme.

Giulia e Gaia non potevano credere a quello che avevano appena sentito. Giulia, in particolare, ha rimproverato Javier per questi pensieri altalenanti. Al contrario dell’altra volta, questa volta Talisa non ha commentato la richiesta del ballerino. Voi che cosa ne pensate di questa storia?