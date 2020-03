Beatrice Valli e Marco Fantini, saltano le nozze, lei svela: grosse paure per il parto

Beatrice Valli e Marco Fantini erano in procinto di organizzare l’evento delle nozze. La sorella di Ludovica è anche in dolce attesa e molto presto darà alla luce la piccola Azzurra. Subito dopo il lieto evento, i due si sarebbero dovuti sposare.

Nel corso di un botta e risposta con i fan di Instagram, però, la fanciulla ha spiegato di essersi fermata con i preparativi del matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria di questo periodo. Inoltre, la donna ha confessato anche di essere molto preoccupata per il parto.

Beatrice confessa di posticipare il matrimonio con Marco Fantini

Su Instagram Stories Beatrice Valli ha confessato di non avere intenzione di sposare Marco Fantini adesso. Il periodo è davvero troppo complicato per pensare a organizzare un evento così importante. In più in questo momento così particolare, la donna si deve anche preparare al parto, che ormai è imminente. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di palesare tutto il suo rammarico e la preoccupazione che ha per il parto.

La cosa che più di tutte la rattrista è il fatto che non potrà esserci nessuno accanto a lei a condividere questa gioia. A causa delle disposizioni governative attualmente in vigore, parenti e amici non potranno affatto recarsi in ospedale. L’unico che ha accesso, ma solo per pochissimi minuti, è il suo compagno.

Le paure della Valli per il parto

Tutte queste restrizioni, naturalmente, creano molto sconforto per Beatrice Valli, che avrebbe voluto condividere tale situazione con Marco Fantini e con tutta la sua famiglia al completo. Inoltre, la ragazza è molto preoccupata dato che l’anno scorso ha avuto dei grossi problemi di salute, a causa dei quali le dissero che non avrebbe potuto avere figli.

Per fortuna, però, le cose non sono affatto andate in questo modo ed è riuscita comunque a concepire il suo terzo figlio. Ad ogni modo, per quanto riguarda la questione del matrimonio, la protagonista non è riuscita a dare ai suoi fan una data orientativa di quando vorrebbe celebrarlo. Sicuramente deve prima passare tutta quest’emergenza e poi si potrà pensare ai preparativi.