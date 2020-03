Striscia la Notizia finisce nei guai, per Reggio Calabria ha dato una fake news: “Smentiamo i colleghi…”

La raccolta fondi su GoFundMe per acquistare materiale medico agli ospedali italiani

Dopo la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e la mancanza di respiratori e materiale medico in gran parte degli ospedali d’Italia, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di aprire una raccolta fonti sul portale GoFundMe che è servita per aprire una nuova ala di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. La loro iniziativa ha spinto molte persone ad aprire diverse sottoscrizioni destinate ad altre strutture ospedaliere della Penisola.

A tal proposito in questi giorni Striscia la Notizia ha realizzato un servizio per aiutare il popolo italiano a scegliere campagne solidali serie e non truffaldine. Quindi, prima di effettuare la propria donazione, ognuno di noi deve assicurarsi che l’attività venga svolta su siti web ufficiali. Ma anche sponsorizzata dall’ospedale in questione che deve beneficiare la raccolta di denaro.

Il servizio di Striscia la Notizia sul Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha aperto una campagna solidale sul sito GoFundMe. Ma un paio di giorni fa Striscia La Notizia ha realizzato un nuovo servizio sull’argomento. Facendo notare al suo pubblico che sulla piattaforma non risulta ancora che l’ospedale calabrese abbia accettato la campagna.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha sottolineato che invece al San Raffaele di Milano ha dato la propria autorizzazione. Quindi, stando al programma di Canale 5 il rischio sarebbe quello che tutto il denaro raccolto potrebbe finire sull’iban del soggetto che ha creato la campagna e non alla struttura ospedaliera.

La secca smentita

Ma la replica non è tardata ad arrivare. Infatti è stata smentita la notizia dei colleghi del tg satirico di Antonio Ricci. Nelle ultime ore, infatti, il GOM ha firmato una delibera con la quale ha autorizzato in modo ufficiale la donazione liberale della raccolta fondi dei cittadini calabresi.

Inoltre ha chiarito che nel servizio fatto da Striscia la Notizia è stata data una fake news. Su Facebook si legge: “Abbiamo già ricevuto il primo bonifico di €127.000,00 e datato il 24 marzo 2020. Domani partirà la seconda tranche”.