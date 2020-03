Licia e Teresanna Grande Fratello Vip 2020 contro tutti: “Sono degli ipocriti”

Proseguono le tensioni al Grande Fratello Vip 2020, Teresanna e Licia definiscono ipocriti gli altri coinquilini per i loro atteggiamenti, scopriamo cosa è successo

Non finiscono le tensioni al Grande Fratello Vip e in casa si sono formati due gruppi che fra di loro si accusano pesantemente. Ad estraniarsi dal resto dei coinquilini sono Teresanna Pugliese e Licia Nunez, che ieri sera hanno espresso cosa pensano. L’ex tronista non ha apprezzato il comportamento di Sossio Aruta e Antonella Elia e si è confidata con Licia.

La Pugliese ha detto che nella casa non si fa altro che gridare e prendere il sole, ma ha anche aggiunto che molti sono ipocriti. Infatti, solo Antonio Zequila ha avuto il coraggio di dire quello che pensa su Aruta. Il modello non ha trovato giusto che lui fosse in finale visto che è arrivato molto dopo di altri concorrenti. Gli altri però non dicono nulla, però Teresanna ha l’impressione che pensino la stessa cosa.

Licia e Teresanna concordano sul fatto che i coinquilini sono ipocriti

Ad essere d’accordo con il pensiero di Teresanna è Licia, che si è detta dubbiosa su cosa accadrà quando le cose saranno chiarite. Fra Zequila e Paola tutto sembrava chiarito e un abbraccio sembrava aver suggellato la pace. Ma invece non è stato così e le cose che sono accadute ultimamente hanno fatto riaffiorare la ruggine.

La Di Benedetto è convinta che i gesti di Zequila sono diretti solo a conquistare il pubblico a casa. Dall’altro lato Antonio pensa che Paola non meriti la finale. Paola ha anche aggiunto che Zequila negli ultimi giorni sta collaborando nelle pulizie e sta facendo cose che prima non ha mai fatto. Secondo lei è una strategia per apparire migliore agli occhi del pubblico. Per la Di Benedetto Antonio vuole dimostrare che è una persona umile.

Zequila e Di Benedetto si punzecchiano a vicenda

Antonio Zequila dal canto suo non perde occasione di punzecchiare Paola Di Benedetto. Per lui l’ex madre natura non ha fatto nulla di particolare nella casa. Per questo non è affatto d’accordo che lei arrivi alla finale.

Il modello ha anche ribadito di rimpiangere di non aver nominato Paola e di averle preferito Sara Soldati, che alla fine è stata eliminata. Per Zequila Paola non si è mai esposta perché non ha le qualità per farlo. Di lei ha detto di ricordare qualche doccia hot ma nient’altro che meriti di essere menzionato!