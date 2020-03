Andrea Iannone ha tradito Giulia De Lellis? Le confessioni degli amici della coppia (FOTO)

Continua la soap opera che riguarda uno tra i triangoli amorosi più in voga del momento. Giulia De Lellis pare sia tornata con Andrea Damante, ma in queste ore sono spuntate delle indiscrezioni che riguardano il suo ex Iannone e il fatto che pare abbia tradito l’influencer.

A sganciare quest’ennesima bomba sulla vicenda è stata Deianira Marzano. La donna, attraverso il suo profilo Instagram, ha ammesso di aver sentito alcuni amici della coppia, i quali avrebbero dipinto un quadro alquanto preciso di come siano andate le cose.

Amici della coppia svelano che Andrea Iannone ha tradito

In queste ore gira voce che Andrea Iannone abbia tradito Giulia De Lellis. Questo, quindi, potrebbe essere il motivo per il quale i due si sono lasciati. Nessuno dei due protagonisti ha mai parlato apertamente della questione, pertanto, non si sa con esattezza come siano andate le cose. Conoscenti della coppia, però, sembrerebbero aver parlato con l’influencer Deianira Marzano dicendole che la colpa della rottura è del motociclista.

Stando a quanto emerso, dunque, il ragazzo pare si sia comportato esattamente come Damante, facendo il furbetto con altre donne. Il pilota di Moto GP, invece, fino a poco tempo fa aveva dichiarato che a causare la rottura fosse stata la fanciulla. Quest’ultima, avrebbe mostrato poca appresione e tatto per la difficile situazione vissuta dal compagno per la questione relativa all’antidoping. (Continua dopo la foto)

Il ritorno di fiamma tra Giulia e Damante

Insomma, Andrea Iannone ha davvero tradito Giulia o si tratta dell’ennesimo gossip volto a mettere in cattiva luce il ragazzo? Deianira, però, ha parlato anche dell’ipotetico ritorno di fiamma con Damante. I fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno captato molti dettagli che lasciano intendere che i due stiano trascorrendo assieme questa quarantena.

La Terribile influencer ha provato a fare un po’ di chiarezza anche su questo punto. La donna ha detto che, sempre amici dei protagonisti, avrebbero detto che i due ci starebbero riprovando. Ad ogni modo, è ancora presto per parlare di ritorno di fiamma ufficiale.. Questo, dunque, spiegherebbe il motivo per il quale i due sono ancora così misteriosi sui loro social.