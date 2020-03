Il Paradiso delle signore anticipazioni 1 aprile: Ernesta truffata, Achille manipola Adelaide

La puntata di mercoledì 1 aprile del Paradiso delle signore sarà davvero ricca di avvenimenti. Quello più intrigante riguarderà la famiglia Cattaneo. Per la prima volta, in tale casa si respirerà un clima più sereno. Grazie ai soldi di Ernesta, infatti, Federico potrà sottoporsi all’operazione. Tuttavia, un inaspettato imprevisto capovolgerà le carte in tavola.

A villa Guarnieri, intanto, Achille sfodererà tutte le sue armi per porre Adelaide contro suo nipote Riccardo. In merito a Marta e Vittorio, invece, i due non riusciranno a trovare un punto d’incontro sulla questione della cura per la sterilità.

La mossa di Achille al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella giornata del 1 aprile, vedremo una Clelia profondamente agguerrita contro Laura. L’ultimo giorno di prova si appresta ad arrivare e la capocommessa è pronta a tutto pur di verificare le buone intenzioni dell’aspirante venere. La Calligaris non ha alcuna intenzione di rischiare nuovamente di assumere una ragazza che poi tradirà le aspettative. Per tale motivo, metterà a dura prova la giovane, la quale potrà contare sull’aiuto di Roberta.

Le nozze tra Achille e Agnese nel frattempo si avvicineranno e la contessa chiederà a Riccardo di fare da testimone. Il giovane, però, risponderà che sarà disposto ad accettare solo se alla cerimonia potrà venire anche Angela. La reazione della zia, ovviamente, sarà tutt’altro che pacifica. Di questa situazione ne approfitterà Achille, il quale spingerà la donna a diffidare dal nipote dipingendolo come una persona inaffidabile. Il suo scopo è quello di arrivare a togliergli la gestione del patrimonio per occuparsi lui in prima persona.

Trama 1 aprile: brutte notizie per i Cattaneo

Marta e suo marito, invece, continueranno a litigare perché Conti non è d’accordo che sua moglie segua una dura cura contro la sterilità. Salvatore, invece, sarà sempre più triste per la lontananza da Gabriella, ad ogni modo, non può ignorare quanto accaduto con Cosimo. Nel corso della puntata del 1 aprile, però, al Paradiso delle signore vedremo ci sarà un colpo di scena inatteso.

Silvia e Luciano saranno pronti ad organizzare l’operazione di Federico quando ua notizia stravolgerà i piani. Ernesta scoprirà di essere stata truffata, pertanto, i soldi che avrebbe dovuto dare ai Cattaneo per l’intervento del giovane, in realtà, non ci saranno più.