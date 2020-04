Uomini e Donne, Oscar Branzani allontana Eleonora Rocchini:”Ha distrutto tutto” (Foto)

Nei giorni scorsi sul web si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne e sono stati fidanzati per diverso tempo prima del tradimento di lei.

In questo periodo di grande difficoltà per l’Italia, il giovane sta passando la quarantena a casa. Spesso rimane collegato con i suoi fan con i quali parla e risponde alle curiosità. Proprio da una instagram stories, relativa ad una canzone, sembrava che potesse esserci stato una sorta di riavvicinamento con la ex fidanzata.

Nelle ultime ore, però, Oscar Branzani ha pubblicato un’anteprima della collezione di costumi da bagno che presenterà nei prossimi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ad alcuni commenti dei fan, in particolare uno riguardante Eleonora Rocchini e ha usato un tono tutt’altro che gentile, segno che non c’è stato alcun ritorno di fiamma.

La storia tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani

La fine della relazione tra Oscar Branzini ed Eleonora Rocchini è stata abbastanza turbolenta. Si era prima parlato dell’eventualità di un tradimento da parte di lui. Il ragazzo, secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, avrebbe passato dei momenti in compagnia di altre ragazze.

Successivamente si è parlato di un’infatuazione della bella ex corteggiatrice per Nunzio, il fidanzato di Dalila la sorella di Oscar. Nonostante tutto per diverse settimane l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto rispetto e ha difeso quella che ormai non era più la sua fidanzata. Col passare del tempo è sembrato abbastanza palese che tra i due le cose non andassero bene ormai da mesi.

Al sito IsaeChia.it sarebbe arrivata qualche settimana fa una segnalazione secondo la quale la protagonista della vicenda si sarebbe detta dispiaciuta per quanto accaduto e avrebbe fatto intendere di aver interrotto la relazione con Nunzio, ex fidanzato di Dalila la sorella di Oscar Branzani. Quest’ultima ha fatto sentire tutto il suo dolore per quanto accaduto attaccando duramente l’ex corteggiatrice e fidanzata del fratello, sottolineando che, dal suo punto di vista, si sarebbe dovuta vergognare.

Le rivelazioni social di Oscar Branzani

Come detto in precedenza, Oscar Branzani ha presentato sui social l’anteprima di una collezione di costumi. Sono arrivati, come sempre, migliaia di commenti e tra questi c’è anche chi ha chiesto all’ex tronista di ringraziare Eleonora Rocchini che in passato lo ha aiutato nella realizzazione della linea di costumi da bagno.

La risposta di Oscar Branzani è stata tutt’altro che dolce. Il ragazzo ha spiegato che Eleonora, così come tutti i suoi collaboratori, ha avuto uno stipendio. In chiusura ha chiarito che lui non deve ringraziarla soprattutto perchè ha distrutto tutto, messaggio che lascia trasparire chiaramente che tra i due non c’è alcun ritorno di fiamma.