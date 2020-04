Teresanna Pugliese attacca di nuovo Sossio al GF VIP: “Questa volta non ci sto” scatta la vendetta (VIDEO)

All’interno della casa del GF VIP pare stia per scoppiare una nuova lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. La napoletana si è sfogata con Patrick Pugliese ed ha detto di non tollerare più il comportamento del coinquilino.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di essere particolarmente infastidita dalle continue imitazioni che il calciatore fa e non solo. Patrick le ha consigliato di affrontare il coinquilino e spiegargli il suo punto di vista. Sarà in arrivo un nuovo scontro? Vediamo tutti i dettagli.

Teresanna non tollera Sossio

Ieri sera Sossio e Antonella si sono lasciati andare a simpatici gavettoni in casa. Successivamente, sono andati nella camera da letto ed hanno cominciato a “sparlare” degli altri compagni d’avventura. Le imitazioni di Aruta, ormai, sono diventate l’attrazione principale di tutti. Ad ogni modo, a non gradire più questo suo modo di fare è stata la concorrente napoletana. Teresanna Pugliese, infatti, ha attaccato Sossio dicendo che stavolta avesse proprio esagerato.

La donna ha detto di non tollerare il fatto che il coinquilino la ignori per tutta la giornata, però, poi si diverta a fare la sua imitazione. A suo avviso, una persona che non partecipa nelle dinamiche di gruppo, non dovrebbe neppure prendere la briga di ironizzare sugli altri. Patrick l’ha ascoltata molto volentieri ed ha condiviso in parte il suo ragionamento. In seguito, però, il concorrente le ha consigliato di affrontare il compagno d’avventura. (Clicca qui per il video)

Patrick consiglia alla Pugliese di “affrontarlo”

Teresanna Pugliese è rimasta qualche secondo a pensare, poi non è apparsa molto favorevole all’idea di parlare con Sossio. Considerando la piega che ha preso la situazione in occasione del loro ultimo dibattito, forse sarebbe opportuno evitare. Ad ogni modo, l’ex tronista, dopo aver titubato per un po’ di tempo, ha deciso di andare di là e affrontare Aruta.

In quel momento, la donna si è vendicata del coinquilino ed ha deciso di fare lei una sua imitazione. La protagonista si è messa un asciugamano sulla spalla e poi ha cominciato a camminare chiedendo che ora fosse e se ci fosse il sole. I presenti sono scoppiati a ridere e la Pugliese ha ribadito che l’unica massima aspirazione del calciatore in casa fosse quella di prendere il sole.