“Ma le mutande ti fanno allergia?”: Justine Mattera atomica, le calze trasparenti mostrano le nudità, è polemica [FOTO]

Justine Mattera e le provocazioni sui social network

La soubrette statunitense Justine Mattera ha arricchito il suo account Instagram, seguito da circa 400 mila follower, di un latro scatto piccante. C’è da dire che la 49enne che ha esordito in Italia come sosia di Marilyn Monroe è molto esperta in questo campo.

Infatti dando un occhiata al suo canale è possibile vedere dei contenuti osé insieme a foto del suo quotidiano, fatto di famiglia e tanto sport. E a proposito di attività fisica, da quando l’ex moglie di Paolo Limiti è in quarantena, purtroppo è costratte a farla all’aperto. Quindi lei e i suoi familiari hanno trovato delle valide alternative casalinghe.

La soubrette americana posta una foto senza biancheria intima

Ma tornando ai contenuti sexy, in questi giorni la bella Justine Mattera ha condiviso una nuova foto che la ritrae seminascosta grazie a un sapiente gioco di luci ed ombre. Inoltre la 49enne statunitense si è fatta vedere seminuda a tutti coloro che la seguono sul social network. La donna non presenta nessuna maglietta né reggiseno, solamente un paio di collant neri a fasciarle il lato B da urlo.

Il tutto mentre l’ex moglie di Paolo Limiti è seduta con posa particolare su una vecchia poltrona di pelle. Tra i vari commenti apparsi sotto il post, uno in particolare ha fatto sorridere i follower. Un utente, infatti, le ha chiesto se per caso fosse allergica alla biancheria intima visto che spesso non la indossa. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e la sua intervista a Vieni da me

Circa un mese fa era stata la stessa Justine Mattera a parlare delle sue iniziative piccanti su Instagram. Ospite a Vieni da me di Caterina Balivo la 49enne ha svelato che per lei è diventato un vero e proprio lavoro.

Infatti questi shooting fotografici dal sapore bollente sono molto richiesti e la pagano pure bene. Inoltre, a differenza del passato, lei pubblica gli scatti solo dopo aver ricevuto il bene stare del marito.