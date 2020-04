Grande Fratello Vip: Paola Di Bedenetto si confessa:”Una volta fuori non lo chiamerei”

Paola Di Benedetto è stata senza ombra di dubbio una delle più belle rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sempre sorridente e prodiga di consigli, è stata una punto di riferimento per molti dei compagni d’avventura.

Paola Di Benedetto ha sfruttato le ultime ore per fare un bilancio del suo percorso, consapevole che mancano solo due puntate al termine del programma. L’ex madre natura ha legato con molti concorrenti anche se c’è qualcuno che, nonostante abbia condiviso il percorso per diversi mesi, lei preferirebbe non rivedere all’esterno della casa.

La notte scorsa, la bella Di Benedetto si è ritrovata a chiacchierare con Antonella Elia. La fidanzata di Federico Rossi, si è confidata spiegando che c’è chi non chiamerà una volta finita l’avventura neanche per una pizza. Il motivo? Per il fatto che prima dice quel che vuole e poi chiede scusa senza pensare alle conseguenze dei suoi atteggiamenti.

Il percorso di Paola Di Benedetto al Gf Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro. Ha avuto un comportamento molto dolce con tutti tanto da farsi apprezzare in maniera trasversale da tutti i componenti della casa.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo. Un qualcosa che sembra impossibile.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Un’emozione unica dopo oltre due mesi passati chiusa nella casa, alla quale sono seguite lacrime di gioia.

Lo sfogo di Paola Di Benedetto

Come detto in precedenza, Paola Di Benedetto si è ritrovata con Antonella Elia la notte scorsa per chiacchierare. L’ex madre natura ha confidato che una volta terminato il percorso, non chiamerà Antonio Zequila neanche per una pizza. Un’affermazione che ha trovato l’appoggio della showgirl che ha visto da parte dell’attore un brusco cambio di atteggiamento nelle ultime settimane.

Il motivo di tale affermazione è molto semplice, secondo la giovane concorrente del reality, Zequila umanamente deve fare un salto di qualità, perchè non può dire una cosa e poi chiedere scusa senza pensare alle conseguenze che possono creare le sue affermazioni.