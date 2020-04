Tower of God, su Crunchyroll l’anime cult di genere fantasy

Oramai l’attesa è finita, Il primo episodio di Tower of god, l’anime giapponese tratto dal manhwa (fumetto coreano) di SIU, sarà disponibile su Crunchyroll a partire da oggi 1 aprile alle 16:30. La prima stagione della serie animata sarà forse composta da oltre 20 episodi, ognuno dei quali sarà proposto sulla piattaforma streaming ogni mercoledì pomeriggio.

TOG è un’opera colossale, proposta tramite Webtoon nel lontano 2010 in modalità cartacea. La storia, tanto complessa quanto affascinante, i personaggi variopinti, i combattimenti basati sulla forza interiore e sulla tattica squisitamente psicologica, hanno reso l’opera di SIU un cult web in tutto il mondo.

Tower of God, trama dell’opera

Protagonista di Tower of God è un ragazzo misterioso, Baam 25esimo. Il giovane inizierà a scalare una imponente torre, di cui ogni piano è vasto quanto il continente americano! Nell’universo di TOG, gli esseri viventi sono costretti ad abitare in questo ciclopico edificio, ignorando cosa vi sia all’esterno. Solo colui che avrà la pazienza e la forza di arrivare all’ultimo piano della struttura scoprirà la verità sul mondo, ottenendo tutto ciò che un essere umano possa desiderare: gloria, fama, ricchezza ecc.

Inizialmente, Baam inizierà il suo viaggio per ritrovare la sua cara amica Rachel, ma in seguito, dopo il tradimento di quest’ultima, il nostro eroe proseguirà la sua scalata, in compagnia di nuovi amici ed alleati, per scoprire le sue origini e la sua vera natura. Tower of God è un fumetto che vanta oltre 500 capitoli ed è ancora in prosecuzione.

Il misterioso re Zahard

Poco si conosce su Zahard, sovrano della torre in cui è ambientata la storia di Tower of God. Come informa Tower of God Wiki, egli è un essere grande e potentissimo. Dagli abitanti della torre è considerato una vera e propria divinità. È il sovrano supremo dei piani di Zahard e fondatore dell’impero che tutt’ora governa, con l’aiuto delle grandi famiglie a lui fedeli. Secondo la classifica di potenza dell’universo di TOG, Zahard è un High Ranker, titolo che si da solamente agli esseri più forti della torre, tanto da essere considerati onnipotenti.

Zahard è un tipino tanto misterioso quanto spietato e sembra conoscere molto bene le origini del nostro eroe Baam e dei suoi genitori. Secondo una profezia, lo stesso Baam sarebbe nato proprio per portare caos nella torre e distruggere quanto creato da re Zahard. Sarà vero? Lo scopriremo solo continuando la nostra scalata assieme a Baam, Koon, Androssi ed agli altri simpatici e carismatici personaggi di Tower of God!