Bufera su Amici di Maria De Filippi, lo sfogo velenoso di un ex: “Mi dava dell’ignorante…”

Ex professore di Amici contro il talent show di Canale 5

Un paio di settimane fa nel Serale di Amici 19 c’è stato un duro scontro tra Alessandra Celentano, i giudici del talent show di Canale 5 e la padrona di casa Maria De Filippi. Quest’ultima, addirittura, ha allontanato Valentin dal programma scatenando una serie di polemiche sul web.

Tra i vari utenti anche Steve La Chance non ha per niente approvato quello che è accaduto in diretta. Per chi segue Amici sa perfettamente che quest’ultimo ha insegnato danza per diversi anni, ovvero dalla seconda alla nona stagione. Il professionista statunitense ha commentato l’attuale edizione, ma le sue sono state soprattutto critiche, in particolare contro la ex collega Alessandra Celentano.

Steve La Chance contro Alessandra Celentano

Steve La Chance ha avuto un duro sfogo su Amici di Maria De Filippi ma in particolare contro Alessandra Celentano. L’ex prof americano ha detto: “Si può avere una opinione, ma non si afferma che qualcuno non sia competente quando ha un lungo curriculum alle spalle”. Il ballerino, inoltre, ha confidato che la nipote del grande Adriano gli dava dell’ignorante del settore, quando ai suoi tempi non si era mai arrivati a tanto.

Se lui da genitore avesse visto una scena del genere, avrebbe immediatamente cambiato canale. “Non credo che sia creativo assistere a delle liti che danno ansia in famiglia”, ha precisato lo statunitense. Quest’ultimo ha anche ammesso di vedere il programma di Canale 5 molto meno di prima: “Amici non mi manca, è cambiato tutto da quando ci lavoravo”.

Il motivo dell’addio ad Amici e la nuova vita di Steve La Chance

Ma per quale motivo Steve La Chance ha lasciato Amici? A quanto pare l’allontanamento dal talent show Mediaset è dovuto da una divergenza di opinioni in merito all’insegnamento della danza all’interno della scuola televisiva.

Per questa ragione l’ex danzatore americano decise di andarsene via per dedicarsi totalmente all’insegnamento. Infatti l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha aperto una scuola di danza nella Capitale insieme alla figlia Giorgia.