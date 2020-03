Flirt tra Veronica Burchielli e Andrea Iannone? Il dettaglio accende il gossip (FOTO)

Da pochi giorni è trapelata la notizia circa la rottura definitiva tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, eppure la bella ligure sembra abbia messo già gli occhi su un altro uomo, Andrea Iannone.

Sui social, infatti, molti fan si sono resi conto di alcuni dettagli che sembrerebbero denotare l’esistenza di un flirt tra i due, reduci dalla fine delle loro rispettive storie. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I dettagli sul possibile flirt tra Andrea Iannone e Veronica

L’influencer Amedeo Venza, da sempre in prima linea su Instagram quando si parla di gossip e scoop, ha sganciato una bomba molto interessante. Il protagonista, infatti, ha alluso al fatto che tra Veronica Burchielli e Andrea Iannone possa esserci un flirt in atto. Nel caso specifico, pare che la ragazza abbia cominciato a seguire in modo un po’ più insistente sui social il pilota di Moto GF. I dettagli, però, non sono affatto finiti qui.

A gettare un po’ di pepe nella vicenda sono stati alcuni like ballerini da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. La fanciulla, infatti, ha cominciato a mettere parecchi mi piace al di sotto dei post del motociclista. Inoltre, secondo Venza, i due starebbero flirtando anche in privato. Naturalmente si tratta solo di rumors, che non hanno ancora trovato conferma né da parte dell’uno né dall’altra. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della Burchielli

Ad ogni modo, l’idea che Andrea Iannone e Veronica Burchielli possano cominciare a frequentarsi non è un’ipotesi così assurda. Entrambi, in effetti, provengono da due storie fallimentari che gli hanno causato molto dolore. Il pilota non ha esitato a lanciare qualche frecciatina sui social contro la sua ex, mentre Veronica è stata molto più esplicita.

Nel corso di una delle ultime Instagram Stories ha detto di essere ancora molto provata per la fine di una storia a cui aveva creduto molto. Inoltre, ha anche ritenuto che tutto questo dolore le servirà di insegnamento per il futuro, perché nulla accade per caso e c’è sempre una ragione per tutto. Infine, la ragazza ha detto di non rinnegare il suo percorso, anche se non riesce a comprendere come si possa cancellare qualcuno dalla propria vita così d’improvviso.