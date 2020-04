“Troppo qui e poco lì…”: Mara Venier lo confessa, ecco il suo difetto (o complesso)fisico

La decisione di Mara Venier su Domenica In

Mara Venier ha deciso di lavorare nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, Infatti è stata la stessa conduttrice veneta ha proporre ai vertici di Viale Mazzini a tornare in onda con Domenica In dopo una settimane di sospensione.

Tuttavia la professionista nelle ultime due puntate è apparsa particolarmente provata per quello che sta accadendo da un mese a questa parte nel nostro Paese. Anche il suo contenitore televisivo si è dovuta adattare con l’assenza di pubblico in studio, i pochi tecnici presenti con mascherine e guanti e inoltre gli ospiti rigorosamente in collegamento via Skype.

La conduttrice veneta confessa il suo complesso fisico

Nel frattempo anche Mara Venier ha dei complessi fisici, anche se la conduttrice veneta eè stata considerata da sempre una sex symbol. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, alla domanda ‘Mai avuto complessi fisici?’, la padrona di casa di Domenica In non si è di certo tirata indietro.

Infatti la moglie di Nicola Carraro disse che in questi anni si è sentita più brutta delle altre. Secondo lei ha dei difetti fisici, ovvero troppo seno ma anche delle mancanze in altre parti del corpo.

L’unica cosa di cui è fiera è la sua simpatia. La donna ha ricordato quando lei e le sue amiche andavano alle feste con Dalila Di Lazzaro. Lei era molto bella mentre la Venier si riteneva un maschiaccio. Per questo motivo l’artista la rimproverava dicendole non era giusto dire delle cose del genere.

Mara Venier: donna e artista simpatica e con un grande cuore

Senza ombra di dubbio Mara Venier è una delle conduttrici televisive più simpatiche del panorama italiano. Non per questo la padrona di casa di Domenica In è molto amata dal pubblico e i suoi programmi, specialmente il contenitore festivo di Rai Uno, ottiene sempre un grande successo a livello d’ascolto. Inoltre la moglie di Nicola Carraro è una donna con un grande cuore e che si emoziona facilmente, sintomo che non finge ed è molto sincera.