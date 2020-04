Bufera contro Giulia De Lellis: “Vergogna e dignità…” interviene Raffaella Mennoia (FOTO)

In queste ore su Instagram è in atto una bufera contro Giulia De Lellis. L’influencer è finita al centro dei gossip a causa del suo ipotetico ritorno di fiamma con Andrea Damante. Molti fan non stanno affatto gradendo il suo modo di affrontare la questione e, soprattutto, l’eventuale decisione di fare pace con il suo ex.

Contingentemente, Raffaella Mennoia ha pubblicato un post in cui ha sbottato contro alcune donne cattive prive di dignità. Una follower, allora, è intervenuta lanciando una chiara frecciatina contro l’influencer. La caporedattrice di Uomini e Donne ha reagito in modo inaspettato.

Bufera sotto al post di Raffaella Mennoia

Numerose persone non stanno affatto gradendo il fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante possano essere tornati insieme, per questo è sorta una bufera. In molti reputano inaudito che dopo aver screditato il suo ex in un libro e avergli gettato fango addosso per mesi, Giulia possa decidere di cancellare tutto il passato. Ancor meno opportuno, inoltre, sembra l’atteggiamento reticente e misterioso che i due stanno assumendo in questo periodo.

Per tale ragione, ogni occasione sembra propizia per screditare l’ex corteggiatrice. Al di sotto dell’ultimo post di Raffaella Mennoia, rivolto alle donne che continuano a manifestare insensibilità e cattiveria in questo momento così difficile, è nata una polemica. Un utente ha detto che la De Lellis fosse una perfetta rappresentazione della categoria di donne citata. Un esempio di vergogna e poca dignità. Il braccio destro di Maria De Filippi, però, non ha potuto fare a meno di intervenire e chiarire. (Continua dopo il post)

La caporedattrice difende Giulia De Lellis

La Mennoia ha difeso a spada tratta la sua amica dicendo alla follower di smetterla di parlare in questo modo di lei. Se le sue intenzioni fossero quelle di sollevare una bufera contro Giulia De Lellis, quello non era certamente il post adatto per farlo. A quel punto, le due donne hanno cominciato a battibeccarsi fino a quando non sono intervenute altre persone nel dibattito.

L’influencer, per il momento, non si è resa conto di tutta la diatriba, considerando che Raffaella ha volutamente scelto di non taggarla per non turbarla. Ad ogni modo, prima o poi si troverà costretta a dare una spiegazione ai fan in modo da mettere a tacere, una volta per tutte, i rumors sul suo conto.