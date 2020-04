Wanda Nara, chi è la madre Nora? Sembrano fatte con lo stampo: sono uguali [FOTO]

Wanda Nara e il Grande Fratello Vip 4

L’esperienza di Wanda Nara come opinionista del Grande Fratello Vip 4 si è concluso circa un mese e mezzo prima della conclusione del reality show. Infatti la moglie di Mauro Icardi è rimasta bloccata a Parigi, città dove vive e lavora il marito, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quindi Alfonso Signorini da uno studio nuovo a Cologno Monzese, insieme a Pupo stanno portando aventi da soli il programma che chiuderà i battenti il prossimo 8 aprile 2020. Nel frattempo la modella argentina continua ad allietare i suoi oltre cinque milioni di follower di IG con degli scatti mozzafiato. Ma da chi avrà ereditato tale bellezza? Osservando la madre il quesito ha trovato subito una risposta.

Chi è Nora Colosimo?

Avete mai visto la madre di Wanda Nara e quindi suocera dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi? Lei si chiama Nora Colosimo ed è considerata una vera star del web. Infatti, il suo canale Instagram conta più di 94 mila seguaci e gli scatti che condivide quasi tutti i giorni, oltre a mandare in tilt i follower sono piene zeppe di likes e commenti. Senza ombra di dubbio colei che ha messo al mondo la modella argentina è di una bellezza disarmante.

Infatti, nonostante abbia varcato la soglia dei 50 anni, la donna presenta ancora un fisico scultoreo. Come la figlia, anche Nora si è trasferita nel nostro Paese per seguire la crescita dei suoi cinque nipotini. Ricordiamo che Nara ha dei figli con il suo ex Maxi Lopez e anche con Icardi, attuale attaccante del Paris Saint Germain. (Continua dopo il post)

La complicata vita sentimentale di Nora Colosimo

Nora Colosimo, oltre ad essere madre dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4, Wanda, ha anche un’altra figlia, ovvero Zaira, anch’essa una bellissima ragazza. La 51enne ha raggiunto la massima notorietà quando si è separata dal padre delle due modelle argentine.

Stiamo parlando di Andrés Nara, protagonista in quel periodo di uno clamoroso scandalo. Dopo il divorzio la Colosimo si è rifatta una vita e cinque anni fa è convolata a nozze con Roberto Blanco. Ma anche con quest’ultimo non è andata bene infatti dopo soli tre anni insieme si sono detti addio.