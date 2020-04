Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme. Qualcosa non quadra (FOTO)

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente tornati insieme. La coppia è stata beccata mentre scarica la spesa dalla macchina. I due infatti, come già da giorni si diceva, stanno trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia dove vive la famiglia di lei.

A quanto pare, però, qualcosa non quadra e il web in queste ore è in rivolta. Molti infatti non credono al ritorno di fiamma tra i due e pensando che il tutto sia solo una trovata pubblicitaria, vediamo perchè.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di Nnuovo insieme

Già da un po’ giravano voci su un presunto ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Qualche settimana fa è stato proprio Gabriele Parpiglia, giornalista di “Chi”, a lanciare la notizia bomba, confermata poi poche ore fa. Se fino a ieri non vi era ancora nessuna prova della veridicità delle parole del giornalista, oggi sono uscite delle foto che ritraggono i due ex fidanzati insieme mentre scaricano la spesa dalla macchina.

A questo punto, sembra proprio che la nota influencer sia molto innamorata del suo ex e sia riuscita a passare sopra ad alcuni atteggiamenti di lui. Come aveva scritto nel suo libro, l’ex tronista più volte l’aveva tradita e non ne poteva più di perdonarlo. (Continua dopo le foto)

I dubbi dei fan sul ritorno di fiamma dei Damellis

Nello stesso tempo, però, molti non credono nel loro ritorno di fiamma. Giulia De Lellis infatti, nel libro “Le corna stanno bene su tutto” ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua relazione con Andrea Damante, denigrandolo in diretta tv.

Inoltre, il farsi fotografare insieme sotto casa di lei, non sembra convincere gli utenti. Visto il periodo che stiamo attraversando, a causa del coronavirus, in molti si sono scagliati contro la coppia uscita insieme per la spesa. La presenza di un paparazzo poi alimenta ancora di più il gossip, infine, il misterioso addio con Andrea Iannone. Cosa è successo di preciso il campione di Moto GP e Giulia? E come è possibile che con Damante è ritornato l’amore così improvvisamente?