Un lutto ha colpito La prova del cuoco, il cordoglio: “Un grande dolore…” [FOTO]

È morto il padre di Andrea Mainardi, ex protagonista de La prova del cuoco

Qualche ora fa è stata Antonella Clerici ha svelare su Instagram la morte del padre di Andrea Mainardi. Quest’ultimo per anni ha partecipato come chef al cooking show La prova del cuoco, ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip 3. I due hanno lavorato insieme per diverso tempo, quindi tra loro è nata una bella e solida amicizia.

La professionista lombarda ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio sul social network dimostrando la propria vicinanza all’ex gieffino e a sua madre rimasta vedova. Inoltre la compagna di Vittorio Garrone ha avuto un pensiero anche per Anna, la moglie di Mainardi, la loro figlia e l’intera famiglia. In più la donna ha scritto che ci sarà sempre per loro qualsiasi cosa accada.

Il messaggio di cordoglio di Antonella Clerici su Instagram

Il padre dello chef Andrea Mainardi è venuto a mancare nella giornata di martedì 31 marzo 2020. Le uniche informazioni che abbiamo al momento è che da tempo l’uomo stava combattendo contro un brutto male. A infornare il popolo del web è stata la sua cara amica ed ex collega di lavoro Antonella Clerici.

Quest’ultima, infatti attraverso una foto che la ritrae con il cuoco il giorno delle sue nozze, ha scritto: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma Michelle, e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. (Continua dopo il post)

Il cordoglio del popolo del web

Dopo aver postato il messaggio su Instagram, i fan di Antonella Clerici e Andrea Mainardi si sono precipitati sul social network per fare le loro più sentite condoglianze. In pochissimo tempo la foto ha ricevuto migliaia di likes e numerosi commenti.

Ricordiamo che lo chef ha lasciato La prova del cuoco da alcuni anni e un paio di stagioni fa è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 3.