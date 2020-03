Tempesta D’Amore anticipazioni 1° aprile 2020: Denise nel limbo, Annabelle piange

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano che la vendetta di Annabelle s’intensifica sempre di più. Mentre Denise lotta tra la vita e la morte, Natascha è alle prese con un grosso problema al Furstenhof. Come lo risolverà? In primo piano, gli spoiler della puntata della celebre soap tedesca in onda mercoledì 1° aprile 2020 su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Denise tra la vita e la morte

Denise sembra essere riuscita a placare l’ira di Annabelle. Le due sorellastre si confrontano in maniera civile. Purtroppo, questo confronto finisce nel peggiore dei modi. Infatti, la Sullivan obbliga l’impaurita Saalfeeld a tuffarsi nel lago.

Aggrappata a un tronco di un albero tagliato, Denise ripensa ai momenti più belli trascorsi con Joshua. In quel lasso di tempo, arriva il giovane Winter ma Annabelle gli punta la pistola. Proprio quando Denise scompare sott’acqua, Joshua coraggiosamente rischia la vita per salvare quella della sua amata.

Nel frattempo, Christoph prova ad affrontare la perfida Sullivan ma quest’ultima riesce a scappare e a far perdere le sue tracce. Joshua esce dall’acqua con Denise tra le sue braccia. Una volta arrivati sulla terraferma, il giovane Winter tenta di salvare la vita della sua amata rincorrendo alla respirazione artificiale bocca a bocca. Denise, però, sembra non dare segni di vita.

Christoph affronta Annabelle

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma mercoledì 1° aprile 2020 su Rete 4 regalano scene ad alta tensione. Denise non dà segni di vita, ma Joshua non demorde. Infatti, il ragazzo decide di giocare l’asso nella manica: dare un bacio come fa il principe con la sua bella addormentata. Come per magia, la giovane Saalfeeld lascia il limbo e torna nel mondo dei vivi. Nel frattempo, Annabelle si rifugia in una baita disabitata.

Natascha chiede a Fabien di sostituire il pianista dell’hotel perché ha cancellato l’appuntamento. Durante un’escursione, Lucy sembra fare qualcosa d’inaspettato. La polizia e Christoph sono davanti al rifugio di Annabelle, ma quest’ultima non vuole uscire allo scoperto. Il signor Saalfeeld entra nella baita e si accorge che la giovane Sullivan è in preda a una crisi di pianto. L’albergatore tenta di convincerla a consegnarsi alla polizia e a confessare tutti i reati commessi.