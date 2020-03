Oroscopo Paolo Fox 1 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Acquario indeciso

L’oroscopo di Paolo Fox del 1 aprile 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti dell’astrologia giornaliera. Per i nativi dell’Ariete è una giornata un po’ conflittuale. Novità in arrivo per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. In evidenza, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 1° aprile da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa giornata si presenta un po’ conflittuale. Siete al limite della sopportazione, ecco perché tra mercoledì e giovedì dovete mettere tutto in regola. Evitate qualsiasi tensione in campo sentimentale.

Toro – Con Venere nel segno avete bisogno di vivere qualche emozione in più. Tuttavia, per i progetti sarà meglio parlarne a fine primavera. Dovete avere molta pazienza in amore.

Gemelli – È il momento di risparmiare qualcosa. Con Venere favorevole l’unica cosa che non bisognerà risparmiare sono le attenzioni nei confronti del partner. I sentimenti torneranno a essere più forti.

Previsioni di mercoledì 1 aprile 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata la Luna è nel vostro spazio zodiacale. Questo significa più emozioni e intimità nei rapporti di coppia. C’è una grande energia che dovete spendere a favore delle persone che vi stanno attorno. Novità in arrivo.

Leone – Ogni giorno vi tocca affrontare qualche problema. Ecco perché siete sopraffatti dalla stanchezza. Inoltre, Saturno in opposizione provoca contrasti con il vostro ambiente. Qualche tempo fa, l’astrologo aveva detto che questo 2020 sarebbe stato difficile per tutti i segni e che ci sarebbero state delle grandi scelte da fare in primavera.

Vergine – Non dovete prendere tutto di petto, se qualcosa non va o certe situazioni non funzionano. Visto che le responsabilità aumentano, potreste dare più spazio alle questioni pratiche che all’amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo avete bisogno di sentimenti veri e sinceri. Per voi, l’amore è molto importante, soprattutto per stabilire un rapporto sereno. Belle opportunità da aprile.

Scorpione – A metà aprile vi sentirete più forti, perché avrete superato l’opposizione di Venere. Già in questo fine settimana riuscirete a gestire la vostra relazione d’amore senza nessuna difficoltà.

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa che il prossimo sarà un periodo abbastanza teso per i sentimenti. Non tutte le coppie discuteranno, però, molte si troveranno a un bivio.

L’oroscopo di Paolo Fox del 1 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete arrabbiati, nervosi, distratti. Il fatto di avere Luna e Sole dissonanti provoca tutto questo. C’è una grande tensione che si riversa nel vostro ambiente.

Acquario – Siete indecisi se tagliare i ponti con tutto e andare avanti o cercare nuove soluzioni. Al momento sono tutte ipotesi, non solo perché non è possibile cambiare tutto dall’oggi al domani, ma solo perché bisogna avere le spalle coperte. E ciò che vi manca è la solidità economica.

Pesci – In amore volete essere confortati. Se ci sono due storie in ballo, dovete stare attenti perché questo mese crea disordini nei rapporti che in passato sono stati gestiti male.